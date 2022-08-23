Canan Karatay 'yedikten sonra sakın çöpe atmayın yutun' dedi ne başınız ne dişiniz ağrır! İşte o besin

Prof. Dr. Canan Karatay, yeni bir öneri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kötü kolestrolün dengelenmesi için zeytin çekirdeğinin önemine değinen Karatay, "Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz" dedi.

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Sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamanın püf noktalarını anlatan Canan Karatay yaptığı açıklamalar ile bu sefer adeta sosyal medyayı salladı. Canan Karatay zeytinden çok daha faydalı olan besinin zeytin çekirdeği olduğunu söyledi. Zeytin çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay "Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz"dedi.

Zeytin çekirdeğini çöpe atmayın

'Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın, yutun diye' Canan Karatay, çekirdeğin kötü kolesterolü düşürdüğünü söyledi. Canan Karatay, günde muhakkak 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutulmasını önerdi.

Zeytin kadar çekirdeği de şifa deposu... Canan Karatay zeytin çekirdeği yutanların ne baş ağrısı ne diş ağrısı çekeceğini söyledi.

Canan Karatay, zeytin çekirdeğinin yalnızca kötü kolesterol için değil insan vücudu için birçok faydasının olduğunu belirtti. Zeytin çekirdeği özellikle mide asidini düzenleyen önemli besin kaynakları arasında bulunuyor. Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için büyük önem taşıyor.

Zeytin çekirdeği sindirimi kolaylaştırıyor

Zeytin çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydaları bulunurken özellikle sindirimi kolaylaştıran etkisi var. Kanserojen hücre oluşumunu engelleyen zeytin çekirdeği vücudun bağışıklık sitemini de güçlendiriyor.