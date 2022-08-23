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Gaziantep ve Mardin kazalarında ölenlerin ailelerine destek ödemesi! Paralar hesaplara yatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep ve Mardin kazalarında ölenlerin ailelerine destek ödemesi! Paralar hesaplara yatıyor

TÜRKİYE'yi yasa boğan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kazalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine 50 bin TL'lik destek ödemesi yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, söz konusu kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

24 Ağustos'ta tek seferde hesaplara yatıyor

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.

Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.

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