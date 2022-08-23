Mertens İstanbul'a hayran kaldı: Menemen yedik çok güzel

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki futbolcu, ''Gol atmayı dört gözle bekliyorum. Gol attıktan sonra nasıl kutlayacağımı göreceğiz.'' dedi.

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu Mertens açıklamasında şunları söyledi;

''Gol atmayı dört gözle bekliyorum. Gol attıktan sonra nasıl kutlayacağımı göreceğiz. Okan Hoca ile nerede oynayabileceğim konusunda konuştuk. Sol kanatta, sağ kanatta, forvette, forvet arkasında olarak oynadım. Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum. İyi ve genç bir takımımız var daha da gelişeceğiz.''

"Menemen yedik çok hoşumuza gitti"

Mertens, ''Benim için kültür önemli. İstanbul çok hoşuma gitti, gerçekten güzel bir şehir. Biraz trafik problemi var. Eşimle birlikte Türk tarzı yemekler yiyoruz. Menemen yedik, çok hoşumuza gitti.'' ifadelerini kullandı.