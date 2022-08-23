Silivri'de kaymakamlıkta polislere saldırı! Vurularak etkisiz hale getirildi
SİLİVRİ Kaymakamlık binasında hareketli dakikalar! Bir şahıs, elinde bıçakla saldırdığı görevli polislerden birini bacağından yaraladı. Polis, saldırganı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.
Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.
Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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