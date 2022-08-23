Tırnaklarınızda beyaz lekeler varsa dikkat! Hepsi bu hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki beyaz lekeler hemen hemen herkesin dikkatini çekmiştir. Peki bu lekeler neden oluyor hiç merak ettiniz mi? İşte bu lekelerin sebebi ve geçmesi için yapılacak şeyler.

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Tırnaklarda oluşan beyaz lekelerin neden meydana geldiği ile ilgili çoğunlukla yanlış bilgiye sahibiz. Potasyum, demir veya vitamin eksikliğinden kaynaklandığı sanılan beyaz lekelerin gerçekte neden oluştuğunu haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz…

Tırnakta leyaz leke (Lökoniki) nedir?

Lökoniki, parmaklarımızda veya tırnaklarımızda meydana gelen beyaz noktalara ve çizgilere verilen isimdir. Çok yaygın olan bir sorun olmasına rağmen hiçbir zararı yoktur. Bazı insanlarda tırnaklardaki beyazlık nokta şeklinde küçük küçük olurken bazılarında ise kısa veya uzun çizgiler ile bütün bir tırnağı kaplar. En büyük sebebi tırnak yatağının zarar görmesi olarak bilinir. Bu da tırnağınızı bir yere vurmanız veya çarpmanız sonucu meydana gelir. Tırnaktaki bu beyazlıklar bazı ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

İşte bu hastalıklardan sadece bir kaçı:

– Tırnak mantarları, kansızlık, kalsiyum eksikliği.

– Tırnak batmaları, bazı ilaçların yan etkileri.

– Tırnak içi enfeksiyon, tiroit hormon yetersizliği (hipotroidizm).

– Tırnak ucu deformasyon başlangıcı, keratin hormonu yetersizliği.

Tırnaktaki beyaz lekelerin nedenleri

Alerjik tepki

Ojeler, besleyici yağlar, oje sökücüler ve tırnağa temas eden diğer kozmetik ürünler alerjiye ve tırnakta beyaz lekeye sebep olabilir.

Protein eksikliği

Tırnakta beyaz leke yatay şeritler halinde ise vücudunuzda protein eksikliği söz konusu demektir. Ortaya çıkan bu şeritler tırnakta değil tırnak yatağında olduğu için tırnakla birlikte uzamazlar. Beyaz leke, tırnağınızı diğer elinizle sıktığınızda kayboluyorsa protein eksikliğidir. Protein alınca hemen ortadan kaybolur.

Mineral eksikliği

Mineral veya vitamin eksikliği yaşandığında tırnaklarda beyaz noktalar oluşabilir. Tırnaklardaki beyaz noktaların çıkmasının en büyük sebebi çinko ve kalsiyum eksikliğidir. Kalsiyum eksikliği ile tırnakta beyaz lekeler oluştuğu söylense de, bu durum bilimsel olarak henüz ispatlanmamıştır.

Tırnak yaralanmaları

Tırnak köküne alınan darbe ve hasarlar, tırnaklarda beyaz lekelere sebep olabilir. Sık olarak manikür yaptırmak da başlıca sebeplerden biridir.

Tırnak mantarı

Tırnak mantarı sarı beyaz lekeler ile ortaya çıkar. Bu lekeler zaman içinde tırnağa yayılır ve tırnak kalınlaşır.

Başka rahatsızlıklar

Karaciğer hastalıkları, siroz ve hepatit tırnaklarda beyaz lekelere sebep olur. Böbrek hastalıkları, tırnaklarda beyaz ve pembe lekelere sebep olur. Böbrek yetmezliğinde tırnaklar komple beyaz olabilir. Anemi kaynaklı tırnaklarda lekelenmeler meydana gelebilir.

Tırnaktaki beyaz lekelerden kurtulmanın yolları

Lökonikinin henüz bir tedavisi bulunmamakta. Tırnaklarınızdaki lekelerden kurtulmanın sadece tek bir yolu var, o da kesmek ya da törpülemek için tırnağınızın uzamasını beklemek.

Bu süreç içinde tırnaklarınızdaki beyaz çizgilerden rahatsızsanız oje sürebilir ya da eldiven gibi aksesuar kullanabilirsiniz.

Beyaz lekeler tırnağınızı kapladığında ve opak bir ton oluştuğu zaman bir dermatoloğa görünmenizi öneririz; çünkü bu tırnak matriksinizde kalıcı bir problemin habercisi olabilir.

Eğer tırnağınızdaki bu beyaz lekelerden rahatsız oluyorsanız:

– Tırnaklarınızı temiz tutun ve nemlendirin.

– Oje yaptıktan sonra bakım yaparken daha yumuşak yapın.

– Tırnaklarınıza tekrar oje sürmeden önce en az bir gün bekleyin.

– Temizlik yaparken (bulaşık, banyo, mutfak temizliği gibi) mutlaka eldiven kullanın.

– Kütikül ve dipleri dahil, tırnaklarınıza iyi bakın.

– Buğday tohumu, badem, fıstık, nohut fasulye ve kuru meyveler gibi çinko bakımından zengin yiyecekler tüketin.

– Havuç, balkabağı ve şeftali gibi besinlerden günlük A vitamini ihtiyacınızı karşılayın.

– Demir içeriği bol olan tavuk ciğeri, et, kuruyemiş, yulaf gibi gıdalar tüketin.

– C vitamini içeren portakal, greyfurt gibi meyveler tüketin. Taze sıkılmış portakal suyu için.