Gruplar öncesi son viraj! Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 3.haftasında Antalyaspor karşısında 5-2'lik skorla adeta bozguna uğrayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta deplasmanda 2-1 kaybeden Abdullah Avcı ve öğrencileri Akyazı'da kendi evinde taraftarlarının desteği ile hem turu geçen taraf olmak istiyor hem de Antalyaspor mağlubiyetini unutturmanın peşinde. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk ediyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden fırtına evinde taraftarlarının desteği ile hem turu geçmek istiyor hem de ligde alınan 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Rakip Kopenhag ise zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak evine tur bileti ile dönmenin peşinde olacak. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte zorlu Trabzonspor Kopenhag maçı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı geçmesi gereken bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa deneyimini bir üst seviyeye taşımak istiyor.

Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?



Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek. Ayrıca zorlu mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Gruplar öncesi son viraj

Gruplar öncesi son viraj... Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkacak Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.



Trabzonspor'da 4 eksik var

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

Abdullah Avcı bir ilk peşinde

Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara kalma başarısı gösterecek. Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 1 karşılaşma olmak üzere 5 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Son 12 maçta 9 mağlubiyet, 3 beraberlik

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla elde etti.

Avrupa kupalarında 1097 günlük galibiyet özlemine son vermek isteyen Karadeniz ekibi, son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.