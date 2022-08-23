BIST 3.062
DOLAR 18,12
EURO 17,96
ALTIN 1.011,70
HABER /  GÜNCEL

İstenmeyen tüylerinizden kolayca kurtulun! Ruslar bu karışımı uyguluyor

İstenmeyen tüylerinizden kolayca kurtulun! Ruslar bu karışımı uyguluyor

İstenmeyen tüylerinizle başınız dertteyse bu iki malzemeleli karışım tam da size göre... Bir sürü yol denemenize rağmen istenmeyen tüylerinizden kurtulamadıysanız dert etmeyin. Rusların kullandığı bu iki malzemeli karışım sayesindr aradığınız etkiye kavuşacak ve istemediğiniz tüylerinizden kolaylıkla kurtulacaksınız. Bakın o karışım hangi iki malzemeden oluşuyor...

Abone ol

İstenmeyen tüyler deyince herkesin rahatsız olduğu bir durum ortaya mutlaka çıkıyor. Bu tüylerden kurtulmak için birçok yol denediyseniz ve işe yaramadıysa üzülmeyin. Çoğu insan lazer, ağda, tüy dökücü krem ve daha birçok yöntem denemesine rağmen bu tüylerden kesin olarak kurtulamayabiliyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için her geçen gün yeni yöntemler çıksa da hiçbirinden istenilen sonuç alınamıyor. Hal böyle olunca da kişi, yeni arayışlar içine giriyor. Şimdi sizlere önereceğimiz bu tarif sayesinde kısa zaman içinde farkı görecek ve tüylerinizden kutulacaksınız. Rusların yıllardır güzelliklerinin sırrı olan bu karışımı deneyince şok olacaksınız. Rusların uyguladığı bu tarif çok bilinmese de, bilenlerin müptelası olduğu bir tarif... İşte sizin de öğrendikten sonra müptelası olacağınız 2 malzemeli istenmeyen tüylere kesin çözüm karışımı bakın nasıl hazırlanıyor...

Malzemeler:

- 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu

- 1 su bardağı su (miktarı azaltıp arttırabilirsiniz)

Yapılışı:

Uygulayacağınız böyleye göre miktarında farklılık gösterilebilecek ceviz kabuklarını alın ve kimseye bir zarar gelmeyeceğinden emin olarak, bu ceviz kabuklarını uygun bir yerde yakın. Cevizler tamamen yanıp kül olduktan sonra, onları oradan alıp bir kabın içine koyun. Kabın içine koyduğunuz ceviz kabuğu küllerinin üzerine, karışım kremsi kıvam alana kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki kıvama geldiğinde durabilesiniz. Hazırladığınız karışımı 12 saat boyunca bekletin. 12 saatin sonunda istenmeyen tüyleriniz için istediğiniz o etkili karışım hazır...

Uygulanışı:

Uygulamaya başlamadan önce uygulayacağınız bölgedeki tüylerin alınmamış olması gerekiyor. Karışımı, gidermek istediğiniz tüylerin üzerine bir gazlı bez veya pamuk yardımıyla sürün. İstenmeyen tüylerinizin üzerine karışımı güzelce sürdükten sonra 30 dakika bekletin ve ardından suyla durulayın. Bu işlemi günde 3 kere olmak üzere, 3 gün boyunca yaparsanız etkisini göreceksiniz. Ama tabi ki sadece 3 gün, tüylerinizin tamamen bitmesi için yeterli bir süre değildir. Bir ay sonra tekrar aynı şekilde 3 gün işleme devam edin. 

Eğer karışımı cildinize sürdükten sonra yanma hissediyorsanız hemen suyla cildinizden uzaklaştırın ve cildinizi temizleyin. Daha sonra kızarıklık, yanma, kaşınma gibi şikayetleriniz olursa bir dermatoloğa görünmenizde fayda var. 

ÖNCEKİ HABERLER
Sinem Çiçek'e ne oldu? Sır ölümde iz sürüldü... 'Yol kenarında dans ediyordu' ifadesi!
Sinem Çiçek'e ne oldu? Sır ölümde iz sürüldü... 'Yol kenarında dans ediyordu' ifadesi!
ABD'den Türk şirketler ve TÜSİAD'a 'Rusya' uyarısı geldi! Size de yaptırım uygularız
ABD'den Türk şirketler ve TÜSİAD'a 'Rusya' uyarısı geldi! Size de yaptırım uygularız
Bu tarifi yapmak için MasterChef olmaya gerek yok! İşte Leziz mi leziz Çiğ Börek tarifi!
Bu tarifi yapmak için MasterChef olmaya gerek yok! İşte Leziz mi leziz Çiğ Börek tarifi!
Beyninin yarısı kafatası dışında doğdu! Kahramanmaraş'ta bebeği görenler şaşırıyor
Beyninin yarısı kafatası dışında doğdu! Kahramanmaraş'ta bebeği görenler şaşırıyor
Yıllar sonra bombayı patlattı! Zeynep Koçak'tan eski nişanlısı Oğuzhan Koç'a düğün öncesi olay yaratan gönderme
Yıllar sonra bombayı patlattı! Zeynep Koçak'tan eski nişanlısı Oğuzhan Koç'a düğün öncesi olay yaratan gönderme
EYT ile ilgili bomba açıklama! Bakan Bilgin: EYT için masada tek formül var
EYT ile ilgili bomba açıklama! Bakan Bilgin: EYT için masada tek formül var
Enflasyon BİM ve 101 gibi 3 harfli marketler yükseltti! Vatandaşı yanıltıyorlar...
Enflasyon BİM ve 101 gibi 3 harfli marketler yükseltti! Vatandaşı yanıltıyorlar...
İsrail'in iki önemli hahamının torunu Filistinliler'e saldırmak için bomba yaparken yakalandı
İsrail'in iki önemli hahamının torunu Filistinliler'e saldırmak için bomba yaparken yakalandı
Suna Yıldızoğlu İngiltere sağlık sistemi bitmiş dedi eleştiri yağmuruna tutuldu
Suna Yıldızoğlu İngiltere sağlık sistemi bitmiş dedi eleştiri yağmuruna tutuldu
Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek
Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek