İstenmeyen tüylerinizden kolayca kurtulun! Ruslar bu karışımı uyguluyor

İstenmeyen tüylerinizle başınız dertteyse bu iki malzemeleli karışım tam da size göre... Bir sürü yol denemenize rağmen istenmeyen tüylerinizden kurtulamadıysanız dert etmeyin. Rusların kullandığı bu iki malzemeli karışım sayesindr aradığınız etkiye kavuşacak ve istemediğiniz tüylerinizden kolaylıkla kurtulacaksınız. Bakın o karışım hangi iki malzemeden oluşuyor...

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İstenmeyen tüyler deyince herkesin rahatsız olduğu bir durum ortaya mutlaka çıkıyor. Bu tüylerden kurtulmak için birçok yol denediyseniz ve işe yaramadıysa üzülmeyin. Çoğu insan lazer, ağda, tüy dökücü krem ve daha birçok yöntem denemesine rağmen bu tüylerden kesin olarak kurtulamayabiliyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için her geçen gün yeni yöntemler çıksa da hiçbirinden istenilen sonuç alınamıyor. Hal böyle olunca da kişi, yeni arayışlar içine giriyor. Şimdi sizlere önereceğimiz bu tarif sayesinde kısa zaman içinde farkı görecek ve tüylerinizden kutulacaksınız. Rusların yıllardır güzelliklerinin sırrı olan bu karışımı deneyince şok olacaksınız. Rusların uyguladığı bu tarif çok bilinmese de, bilenlerin müptelası olduğu bir tarif... İşte sizin de öğrendikten sonra müptelası olacağınız 2 malzemeli istenmeyen tüylere kesin çözüm karışımı bakın nasıl hazırlanıyor...

Malzemeler:

- 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu

- 1 su bardağı su (miktarı azaltıp arttırabilirsiniz)

Yapılışı:

Uygulayacağınız böyleye göre miktarında farklılık gösterilebilecek ceviz kabuklarını alın ve kimseye bir zarar gelmeyeceğinden emin olarak, bu ceviz kabuklarını uygun bir yerde yakın. Cevizler tamamen yanıp kül olduktan sonra, onları oradan alıp bir kabın içine koyun. Kabın içine koyduğunuz ceviz kabuğu küllerinin üzerine, karışım kremsi kıvam alana kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki kıvama geldiğinde durabilesiniz. Hazırladığınız karışımı 12 saat boyunca bekletin. 12 saatin sonunda istenmeyen tüyleriniz için istediğiniz o etkili karışım hazır...

Uygulanışı:

Uygulamaya başlamadan önce uygulayacağınız bölgedeki tüylerin alınmamış olması gerekiyor. Karışımı, gidermek istediğiniz tüylerin üzerine bir gazlı bez veya pamuk yardımıyla sürün. İstenmeyen tüylerinizin üzerine karışımı güzelce sürdükten sonra 30 dakika bekletin ve ardından suyla durulayın. Bu işlemi günde 3 kere olmak üzere, 3 gün boyunca yaparsanız etkisini göreceksiniz. Ama tabi ki sadece 3 gün, tüylerinizin tamamen bitmesi için yeterli bir süre değildir. Bir ay sonra tekrar aynı şekilde 3 gün işleme devam edin.

Eğer karışımı cildinize sürdükten sonra yanma hissediyorsanız hemen suyla cildinizden uzaklaştırın ve cildinizi temizleyin. Daha sonra kızarıklık, yanma, kaşınma gibi şikayetleriniz olursa bir dermatoloğa görünmenizde fayda var.