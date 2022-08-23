Bu tarifi yapmak için MasterChef olmaya gerek yok! İşte Leziz mi leziz Çiğ Börek tarifi!

TV 8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yemek yarışması programı 'MasterChef Türkiye'de ana kadro belli oldu. İlk oyununda kaptanlık için mücadele eden yarışmacılar çiğ börek yaptı. Programı izleyenler internette Çiğ Börek tarifi ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki Çiğ Börek nasıl yapılır, Çiğ Börek tarifi malzemeleri neler ve Çiğ Börek tarifininde püf noktalar neler? İşte Leziz mi leziz Çiğ Börek tarifini sizler için derledik...

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Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni sezon startı verildi. Bazen şeflerin ve yarışmacıların diyalogları gündeme bomba gibi düşse de yapılan yemeklerde arama motorlarının vazgeçilmezi haline gelebiliyor. Ana kadronun belli olmasının ardından yarışmacılar kaptanlık oyununda Çiğ Börek yaparak hünerlerini sergiledi. Programı izleyenler ise Çiğ Börek nasıl yapılır, Çiğ Börek tarifi malzemeleri neler ve Çiğ Börek tarifininde püf noktalar neler? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Leziz mi leziz Çiğ Börek tarifini sizler için derledik..

Leziz mi leziz Çiğ Börek için gerekli malzemeler

Hamuru için Malzemeler

3 su bardağı un

2 çay kaşığı Tuz

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç Harcı için Malzemeler

250 gr. az yağlı kıyma

1 adet soğan – rende

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

4 – 5 yemek kaşığı su

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

Çiğ Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Hamurumuzun can alıcı püf noktası sert bir hamur olmalı. Öncelikle bir karıştırma kabına unu ekleyin. Daha sonra bir kaşık ve çatal yardımı ile ortasına bir yuvarlak açalım. İçerisine zeytinyağı, sirke, su ve tuzu ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz istediğimiz kıvama ulaşana denk yoğurma işlemine devam edelim daha sonra 15 – 20 dakika üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakalım.

İç harcın hazırlanışı ve pişirilmesi; Kıymamızı karışma tabının içerisine aldıktan sonra üzerine rende soğan, tuz, karabiber ve su ekleyerek yoğurun. İç harcınız hazır olduğunda onu bir kenarı alın. Hamurumuzu bezelere ayırıp açalım. Bezeleri tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra bir tarafına 1 yemek kaşığı iç harcınızdan koyun ve kaşığın tersiyle yayın. Son olarak katlayalım ve kenarlarından keselim. (kenarları daha iyi yapışsın diye kesiyoruz) Artık Çiğ Böğreğimiz pişmek için hazır. Kızgın yağda alt üst yaparak kızartalım. İyi pişmesi için hamurların kızgın yağa atılması gerekmektedir. Afiyet olsun...

Bonus tarif: Hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi

Hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi ile sofralarınızı şenlendirin. Yapımı oldukça basit ve pratik olan kıymalı su böreği ile misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Peki Hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi nasıl mı yapılır? İşte Hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi sizlerle...

Hazır yufkadan kıymalı su böreği malzemeleri

Kıymalı su böreği tarifi için malzemeler listesinde, 6 adet yufka, 4 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvıyağ, 2 su bardağı su var. Kıymalı su böreğinin iç malzemesi için ise 1 adet soğan, 1 çorba kaşığı tereyağ, 400 gram kıyma, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber ve 1 çay kaşığı tozşekere ihtiyaç var.

Hazır yufkadan kıymalı su böreği tarifi yapılışı

Böreğin iç harcını hazırlamak için, ince kıydığınız soğanı tereyağında hafif rengi değişine dek soteleyin. Daha sonra kıymayı ekleyerek 5 dakika kadar sotelemeye devam edin. Kıydığınız maydanozu, tuzu, karabiberi, tozşekeri ilave ederek 1-2 kez karıştırın. Bu işlemi tamamladıktan sonra kenara alarak soğumaya bırakın.

Yağladığınız büyük boy fırın kabına 1 adet yufkayı serip, kenarlarından fazlalıkları koparın. Yumurta, süt, sıvıyağ ve suyu derin bir kapta iyice karıştırın. Başka bir yufkayı rulo halinde sarın 7-8 cm'lik parçalar halinde kopararak hazırladığınız sütlü karışıma batırın ve yan yana tepsiye dizin. Diğer bir yufka ile daha aynı işlemi tekrar edin. Üzerine hazırladığınız kıymayı harcı dökün ve malzemeleri yayın. Diğer 2 yufka yine parça parça kopararak sütlü karışıma batırıp içi malzemenin üzerine dizin.

Kalan son yufkayı da en üste kapatark artan sütlü karışımı böreğin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...