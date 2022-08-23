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Enflasyon BİM ve 101 gibi 3 harfli marketler yükseltti! Vatandaşı yanıltıyorlar...

Enflasyon BİM ve 101 gibi 3 harfli marketler yükseltti! Vatandaşı yanıltıyorlar...

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, BİM ve A-101 gibi zincir marketleri isim vermeden enflasyonu yükseltmekle suçladı. Palandöken, "Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni birden çok yani zincirler 3 harfli marketler” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bizim talebimiz, en az asgari ücret kadar emekli aylığı alması lazım esnafın" dedi. "Zincir marketlerin rekabet gücünün yüksekliği nedeniyle vatandaşları yanıltma politikalarını da birlikte yaptıklarını" söyleyen Palandöken şunları söyledi:

- Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni birden çok yani zincirler 3 harfli marketler. Perakende ticaretin neredeyse yüzde 68’ini bulan bir ticaret hacmi. Dolayısıyla buradaki kazancının vergi levhasının ülke merkezli olması nedeniyle devletin de önemli kayıpları var.

- İkincisi de bunlar 10 bin 12 bin mağazayla buradaki geleneksel yapıyı bozmayla kalmıyor, rekabet gücünün yüksekliği dolayısıyla vatandaşı yanıltma politikalarını da birlikte yapıyorlar.” 

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