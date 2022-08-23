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Öğretmenlere 'sınava girmeyin' diyen Kılıçdaroğlu: 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!

Öğretmenlere 'sınava girmeyin' diyen Kılıçdaroğlu: 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlerle ilgili açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere 'sınava girmeyin' çağrısı yaparak, "Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!" dedi.

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Öğretmenler için getirilen “Kariyer Basamakları Sınavı” tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar, muhalefetin tepkisine yol açtı.

Erdoğan: Meclis'e saygısızlık

Erdoğan, “Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaf. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu: Son çağrım bu sınava girmeyin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “"Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin! Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. “Hadi ordan demeyi” bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!"” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de yine Twitter üzerinden “Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez. Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı." açıklaması yaptı.

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