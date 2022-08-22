İşte "Putin'in Beyni" Dugin'in kızına suikast yapan anne kız! Rus İstihbaratı FSB fotoğraflarını yayınladı

Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürüldü. Saldırı sonrası Rusya hemen Ukrayna'yı suçlarken, Kiev tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Suikastle ilgili soruşturma sürerken Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu isimli örgüt suikasti üstlendi. Rus istihbaratı FSB ise, saldırıyı Ukrayna istihbaratının gerçekleştirdiğini açıkladı.