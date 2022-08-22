İşte "Putin'in Beyni" Dugin'in kızına suikast yapan anne kız! Rus İstihbaratı FSB fotoğraflarını yayınladı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beyni olarak gösterilen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Rus istihbaratı FSB, suikasti anne kız olan iki Ukrayna ajanın yaptığını belirtip fotoğraflarını ve kimliklerini yayınladı. Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu ise, suikasti kendilerinin yaptığını ve devamının geleceğini duyurdu.
Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürüldü. Saldırı sonrası Rusya hemen Ukrayna'yı suçlarken, Kiev tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Suikastle ilgili soruşturma sürerken Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu isimli örgüt suikasti üstlendi. Rus istihbaratı FSB ise, saldırıyı Ukrayna istihbaratının gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rus istihbaratı FSB açıkladı: Ukrayna istihbaratı yaptı
Sputnik'n haberine göre Rusya istihbaratı (FSB), ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya düzenlenen suikastın arkasında Ukrayna istihbaratı SBU'nun bulunduğunu ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
Suikastı gerçekleştiren Natalya Vovk, 23 Temmuz 2022'de kızı Shaban Sofia Mihaylovna ile birlikte Rusya'ya giriş yaptı. Shaban Sofia Mihaylovna, Rusya doğumluydu. Natalya Vovk ve kızı, suikast günü Aleksander Dugin'in ve Daria Dugina'nın katıldığı geleneksel müzik festivalindeydi. (FOTO: Natalya Vovk)
Suikasttan sonra Natalya Vovk ve kızı Shaban Sofia Mihaylovna, Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtı. Ukrayna ajanı Natalya Vovk ve onun kızı kılığına giren Shaban Sofia, Ukrayna ordusundan kaçan mülteciler kılığında Rusya'ya girdi ve Moskova'ya yerleşti. (FOTO: Shaban Sofia Mihaylovna)