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Fahrettin Koca paylaştı: Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor

Fahrettin Koca paylaştı: Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onbinlerin beklediği istihdam müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca paylaşımında "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

"Görülmemiş büyüklükte kadro açılıyor"

Koca başka bir paylaşımında da "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi.

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