Uyku bozukluğu yaşıyorsanız bu davranışlarınızı hemen terk edin

Uyku düzeninin bozulması, gün içinde tüm performansımızı düşürürken yaşam kalitemizi de oldukça düşürüyor. Peki uyku düzeni neden bozulur ve nasıl normale döner?

Abone ol

Uyku insanın en temel ihtiyaçları arasında bulunur. Zinde ve dinç bir vücuda sahip olabilmek için kaliteli bir uykuya ihtiyaç duyulur. Aksi durumda yaşanabilecek uyku bozuklukları insanları hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda etkiler. Bu sebepten dolayı, uyku bozukluğu yaşayan birçok kişi bunun önüne geçebilmek adına çeşitli araştırmalar yapıyor. Eğer uyku bozukluğunu gidermek üzerine araştırma içindeyseniz, haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz.

Uyku bozukluğu nedir?

Kaliteli bir uyku sağlıklı bir hayat sürdürmek için temel ihtiyaçlardan biridir. Uyku gün boyunca yaşadığımız yorgunluğu üzerimizden atmamızı sağlayan en mühim faktörler arasında yer almaktadır. Sinir sistemini onaran ve bedeni dinlendiren uyku sayesinde enerjinizi depolamaktayız. Kalitesiz ve sürekli bölünen uyku yorgun olmamızı sağladığı gibi aynı zamanda beraberinde bazı sağlık sorunlarına de yol açmaktadır. Peki, uyku bozuklukları hangileridir?

Uyku Apnesi *Narkolepsi

Huzursuz Bacak Sendromu

İnsomnia

Uyku Fazı Kayması

Periyodik Uzuv Hareket Bozukluğu

Uyku bozukluğu hastalığı ile ilgili olarak ön plana çıkanlar bunlar. Bu hastalıkların tedavisinin sağlanması sizlerin hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak daha dinç olmanızı sağlayacaktır. İşte uyku bozukluğu hastalıkları ile ilgili olarak kısa bilgiler...

Uyku Apnesi nedir?

Uyku Apnesi, Uykuapnesihorlama, baş ağrısı ve yorgunluk belirtileriyle kendisini gösterir. Kilo almanın asıl nedenlerden bir tanesi olarak bilinir. Tedavi edilmediği durumlarda ameliyat gerçekleştirilir. Uyku apnesinin giderilmesi kaliteli bir uyku uyuyabilmeniz ve zinde kalmanız açısından oldukça önemli bir faktördür.

Narkolepsi nedir?

Narkolepsi: Gündüzleri aşırı uyuma isteği bu hastalığın ana sebeplerindendir. Parçalar halinde uyuma nedeniyle rüya ve halüsinasyonlar sıklıkla görülmektedir. Narkolepsi son dönemlerde oldukça sık görülmeye başlanılan ve kişileri olumsuz yönde etkileyen bir uyku bozukluğu hastalığıdır.

Huzursuz Bacak Sendromu nedir?

Huzursuz Bacak Sendromu: Huzursuz bacak sendromu, uyku sırasında bacakları hareket ettirme isteği olarak bilinir. Bu durum uyumaya engel olur. Egzersizler sayesinde kısmen düzeltilebilmektedir. Bu durumun kalitesi bir uykuya neden olduğu ve insanları psikolojik anlamda rahatsız ettiği bilinir.

İnsomnia: İnsomnia, uykuya dalmada sorun yaşamanıza neden olur. Psikolojik faktörler, yaş ve depresyon gibi faktörler uyku sorunlarına yol açar. Genellikle psikolojik rahatsızlık sonucunda tetiklenen İnsomnia uykuya dalmayı zorlaştırarak insanların zihinsel ve bedensel yorgunluğuna neden olmaktadır.

Uyku Fazı Kayması: Uykunun zamanlamasıyla ilgili sorunlarden bir tanesidir. İnsanlar uyumaları gereken saatlerde uyanık olurlar. Bu sorun kalıtsal olabilmektedir. Vardiya usulü çalışanlarda sıklıkla görülmektedir. Kaliteli bir şekilde uyku uyuyabilmek için belirli uyku saatlerinin aşılması gerekmektedir.

Periyodik Uzuv Hareket Bozukluğu: Yatış saatlerinde bilhassa bacaklarda rahatsızlık, huzursuzluk ve kasılma sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Gece boyunca bu sorun görülmektedir. Bu durumda kişilerin uyumasını zorlaştırarak çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra bunun önüne geçilmesi daha kaliteli bir uyku edinmenizi sağlayarak sizlerin zinde kalmasını kolaylaştıracaktır.

Uyku bozukluğunun önüne geçilebilmesi adına belirli faktörlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanız sizlerin daha iyi bir uyku çekerek daha zinde olmanızı sağlamaktadır. Ayrıca Ankara uyku bozukluğu mevzusunda ulaşabileceğiniz alanında uzman birçok psikiyatriste sahiptir. Uzman bir kişiden yardım almanız daima sizlere avantaj sağlayacaktır. Ayrıca uyku bozukluğu için deneyebileceğiniz öneriler şu şekildedir;