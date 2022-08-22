Mehmet Ali Çelebi hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

Memleket Partisi'nden istifa eden milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddiası kamuoyunda tartışılmıştı. Bu iddiaların odağındaki bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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İsim tartışması değil ilke tartışması yapalım diyen Çelebi şartlarını sıralayarak hangi adaya destek verebileceğini açıkladı. İşte o paylaşımlar;

'Öne çıksın'

''1-Adayım diyen önce öne çıksın. Kaçak güreşmesin. 2-Şu konulara ne diyor milletimizin gözünün içine bakarak açıklasın.

Benim siyasi önceliklerim aşağıda. Bu konularda tatmin edici açıklama yapmayanı kim olsa desteklemem.''