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ABD'li senatör iyice zıvanadan çıktı! Küstah sözler: Türkiye kendini kanıtlamalı

ABD'li senatör iyice zıvanadan çıktı! Küstah sözler: Türkiye kendini kanıtlamalı

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Robert Menendez, Türkiye’nin NATO karşısındaki yükümlülüklerini üstlenmediği sürece F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışını desteklemeyeceğini ifade etti. ABD’nin önde gelen siyasetçilerinden Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunan medyasına konuştu. Aynı zamanda ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da olan Menendez, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye demeç verdi.

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Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle yakın bağı olan ve geçmişte de Türkiye’yi sık sık eleştiren Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına devam etti. Geçen hafta gündeme gelen Türkiye’nin Rusya’dan ikinci parti S-400 satın alacağına dair haberleri de değerlendiren Menendez, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Geçen aylarda düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ın yeşil ışık yaktığı F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmasına da karşı duracağını söyleyen Menendez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirdi.

"NATO müttefiki gibi davranmalı"

Menendez, “Erdoğan yönetimi altında Türkiye’nin gidişatını görmezden gelemeyiz. Türkiye’nin demokratik süreci önemli ölçüde eridi. Rusya’nın Ukrayna’yaı işgali devam ederken Türkiye hükümetinin NATO’ya bağlılığını ve ortak değer ve prensiplerini gösterme fırsatı bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin NATO müttefiki gibi davranması gerektiğini dile getiren Menendez, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecini yavaşlatırken, Türkiye’nin bu yöntemini değiştirmesi ve NATO’daki sorumluluklarını yerine getirerek bölgede yapıcı bir partner olmasını umut ediyorum” ifadesini kullandı.

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