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Merve Dizdar yine başrolü kaptı! Yeni dizisindeki rolü ağızları açık bırakacak

Merve Dizdar yine başrolü kaptı! Yeni dizisindeki rolü ağızları açık bırakacak

TRT 1'deki Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren ve performansı ile kısa sürede alkış toplayan Merve Dizdar'ın şanşı açıldı. Dizi sayesinde ününe ün katan Merve Dizdar hem dizi setlerinin ve hem de ekranların aradığı isimlerin başında. Yorucu bir sezonun ardından Merve Dizdar'ın yeni dizisi hazır.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat verereki performansı ile içimize işleyen başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu. Hem dram hem de komedi dizilerinin aranan ismi olan Merve Dzidar yeni dizisi için el sıkıştı. 

Seyircinin de ekranda görmeyi çok istediği ve sevdiği Merve Dizdar blutv’de yayınlanacak olan dizi için el sıkıştı. Dizdar'a yeni projesinde ünlü isimler de eşlik edecek. Çekimleri Adana'da yapılacak diziyi Yunus Ozan Korkut, Mustafa Memişoğlu’yla beraber yazıyor.

Ekim ayında sete çıkacak olan ekipte en dikkat çeken isim Merve Dizdar oldu. Seyirciyi ters köşe yapacak bir rolle kamera karşısına geçecek olan Merve Dizdar Tansu karakterine hayat verecek. Üç başrollü dizinin diğer oyuncusu ise Berkay Ateş…

Kendi gibi oyunucu olan  Gürhan Altundaşar ile boşanmıştı

Büyük bir aşkla evlendiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile ayrıldığını duyuran Merve Dizdar "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

Merve Dizdar kimdir, hangi diziler rol aldı

Aslen İzmirli olan Merve Dizdar 34 yaşında. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapıyor.

İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluştu. 

Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.

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