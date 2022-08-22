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Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin kötü haberi duyurdu! Geçtiğimiz yıl evlendiği eşiyle...

Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin kötü haberi duyurdu! Geçtiğimiz yıl evlendiği eşiyle...

Youtube'nin en ünlü kanallarından biri olan Kafalar Grubunu'nun üyesi Fatih Yasin geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu eşiyle birlikte kötü haberi sevenlerine duyurdu.

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Türkiye'nin en fazla izlenen Youtube kanallarından olan ve çektikleri videolarla kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan Kafalar Grubunun üyeleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt geçtiğimiz yıl sevgilileriyle nikah masasına oturmuşlardı.

Kötü haberi duyurdular

Geçtiğimiz aylarda Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni'nin ayrılık kararı alması hayranlarını üzerken ikili ilişkilerine ikinci bir şans verip sevindiren haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı. Fakat başka bir üzücü haber 2021'in haziran ayında nikah masasına oturan Fatih Yasin ve avukat eşi Sena Güzeldağ'dan geldi. 

Gözlerden uzak yaşıyorlardı

 Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift geçtiğimiz hafta boşandıklarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı. Evliliklerinin birinci senesi haziran ayında dolan çiftin ayrılık haberi hayranlarını üzdü. 

Fatih Yasin'den henüz bir açıklama gelmezken eski eşi Avukat Sena Güzeldağ İnstagram hesabından "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin" diyerek ayrılık haberini duyurdu.

Reklamcı iddiaları bardağı taşırdı

Ünlü isimlerin ayrılık açıklamasından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar Sena Güzeldağ için "Fatih Yasin'i şöhret için kullandı, reklam yaptı" yorumları yapmaya başladı. Yapılan yorumlara sinirlenen Güzeldağ "Ben aldığı nefese kadar gerçek olan biriyim! İnstagram hesabımı da açtığımdan beri neysem onu yansıtmaya çalıştım. Amacım hiçbir zaman reklam yapmak, gündem olmak, insanları kandırmak olmadı, olamaz da! Beni tanımadığınız için bu denli yorumlar yapabilirsiniz ancak sizden tekrar saygı ve duyarlılık göstermenizi bekliyorum." diyerek tepki gösterdi.

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