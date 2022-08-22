Yıldız futbolcu Mesut Özil'den Erdoğan imzalı kol saatli paylaşım

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan kol saatini paylaştı.Abone ol
Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaştı.
Turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil 154 gün sonra sahalara döndü.
Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında forma giymişti.
Sosyal medya hesabından paylaştı
Karşılaşmanın ardından ünlü futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Mesut'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir kol saati olduğu görüldü.
Mesut Özil paylaşımına Türk bayrağı ve kalp emojisini koymayı da ihmal etmedi.