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Tiktok fenomeni Ceren Yaldız'ın neden apar topar evlendiği ortaya çıktı! Bakın kaç aylık hamileymiş?

Tiktok fenomeni Ceren Yaldız'ın neden apar topar evlendiği ortaya çıktı! Bakın kaç aylık hamileymiş?

20 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceren Yaldız Youtube kanalında çektiği videoyla anne olacağını açıkladı. Fenomen isim hakkında ortaya atılan iddialar herkesi şaşırtırken çok sayıda kötü yorum aldı.

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Sosyal medya platformu Tiktok'ta çektiği videolarla adını duyurmaya başlayan 20 yaşındaki Ceren Yaldız bugün Youtube kanalında çektiği videoyu yayınlayarak hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı.

2002 doğumlu olan Yaldız makyaj videoları ve değişik içerikli videolar çekerek kısa sürede Tiktok'un sevilen isimlerinden olmayı başararak yaklaşık 10 milyona yakın takipçiyi yakalamış durumda. 

Bakın eşi kimmiş?

Çektiği içeriklere bir yenisini daha ekleyerek takipçileriyle nişanlandığını ve kısa sürede evlendiğini geçtiğimiz ay duyuran Yaldız, Medyator Co'nun kurucusu Burak ile nikah masasına oturmuş. 

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamamayı tercih eden ünlü isim kısa bir süre önce kendisi gibi Tiktok fenomeni Kürşat Juan ile olan ilişkisini bitirip hemen ardından Burak Medyator'la nikah masasına oturması hayranlarının aklını karıştırmıştı.

Takipçileri ortalığı karıştırdı!

Ceren Yaldız'ın Youtube kanalından hamile olduğu haberlerini de paylaşması üzerine takipçileri ortalığı iyice karıştırdı. Fenomen ismin evlenmeden hamile kaldığı ve bu yüzden sevgilisiyle hemen evlilik kararı aldığı iddia edildi. 

Annesinden vurdular

Bu iddialar sosyal medya gündemini sallarken yeni hamile Ceren Yaldız hakkında Tiktok kullanıcıları tarafından çok sayıda kötü yorum yapıldı. Fenomen ismin videosuna, "Daha kendin çocuksun nasıl çocuk bakacaksın", "Yazık annesi başörtülü bir de" gibi birçok kötü ve eleştirel yorumlar yapıldı. 

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