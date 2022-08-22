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Manchester United'a transfer olan Casemiro gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

Manchester United'a transfer olan Casemiro gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

Brezilyalı orta saha oyuncusu Carlos Henrique Casemiro, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti.

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İngiltere'nin Manchester United kulübüne transfer olan Casemiro için Real Madrid veda töreni düzenledi.

Ailesi ve çocuklarıyla birlikte törene gelen Casemiro, konuşması sırasında duygularına ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yüreğimle konuşmaya çalışacağım" diyen Casemiro, "Tanrıya şükürler olsun çok kupa kazandım ama benim için en önemlisi her sabah buraya antrenmana gelmem oldu. Aileme, başkana, takım arkadaşlarıma çok teşekkürler. Ama Modriç ve Kross için bir parantez açmam gerekiyor. Onlarla birlikte futbol oynamaktan büyük bir zevk aldım. Bir gün bu kulübe geri döneceğim." dedi.

Casemiro, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Real Madrid'deki döneminin bittiğine karar verdiğini ve menajeri aracılığıyla temaslara başladığını aktardı.

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de "Hepimiz seninle guru duyuyoruz çünkü her maçını sanki son maçınmış gibi oynadın. Kulübe bağlılığın ve değerlerine sahip çıkmanın bir örneği oldun. Başkan olarak benim ve tüm taraftarların gururusun." şeklinde konuştu.

Eflatun beyazlı formayla 336 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, İspanyol kulübünde 18 kupa kazandı.

Real Madrid kasasına, Cristiano Ronaldo (117 milyon avro) ve Angel Di Maria'dan (75 milyon avro) sonra transferinden dolayı en fazla gelir bırakan 30 yaşındaki Casemiro (70 milyon avro), Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak sezon başına yaklaşık 12 milyon avro alacak.

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