Bir bardak suya bir ceviz atıp için mucizeyi görün! Ceviz suyu evinizin şurubu olacak... Her derde deva olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Ceviz çok eski zamanlardan beri şifa kaynağı olarak da kullanıldığını bilmeyenimiz yoktur herhalde. Ceviz suyu ise insan sağlığı açısından tüketilmesi gereken en sağlıklı, en faydalı içeceklerin başında geliyor. Peki evinizin şurubu olacak ceviz suyunun faydaları neler?

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Cevizin ne kadar faydalı bir besin olduğunu uzmanlar sıklıkla anlatıyor. Herkesin mutlaka tüketmesi gereken besinlerden olan cevizin faydaları ise saymakla bitmiyor. Ceviz suyu ise, en az ceviz kadar insan vücuduna faydalı bir içecektir. Cevizi suda 1 gece bekletip içince hastalıklara şifa oluyor, faydalarına şaşıracaksınız. İşte ceviz suyunun saymakla bitmeyen muazzam faydaları...

Ceviz suyunun faydaları neler?

Faydaları saymakla bitmek bilmeyen ceviz suyu cildin yumuşamasını sağlar. Sivilce vecilt problemlerinin tedavisinde kullanılır. Kolesterolü dengeler ve kalp sağlığı korunur. Sistemini korur, kabızlığa iyi gelir ve stresi adeta yok eder. Kadınlarda adet düzensizliklerine ve sancılarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır, bu sayede gün içerisinde enerjik olmasınızı sağlar. Kilo vermeye yardımcı olan ceviz suyu, dozunda içilmelidir. Hamile kadınların ise ceviz suyu tüketmeden önce kesinlikle doktoruna danışması önerilir. Ceviz suyu, karaciğeri güçlendirir. Tiroid hastalığı olanlar için ceviz suyu doğal bir ilaç görevi görür. Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir. Saç ve tırnaklarınıza gereken besinleri sağlar ve daha güçlü, parlak görünüm kazanırlar. Yatmadan önce içildiğinde sakinleştirici özelliği sayesinde daha rahat bir uyku geçirmenizi sağlar. İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Ceviz suyunun zararları nelerdir?

İnsan sağlığına saymakla bitmeyen fayları olan cevizin zararları da olabiliyor. Ceviz alerji oluşturabilen bir besin olduğundan bazı kişilerde ciltte kızarıklık, kaşıntı, lekelenme, şişkinlik gibi ters etkiler gösterebilir.

Oldukça fazla lif içerdiğinden yüksek miktarda tüketmek ishale yol açabilir.

Bazı bünyelerde baş ağrısı yapabilir. Hormonlara etki ettiğinden adet söktürücü ve adet geciktirici gibi etkiler gösterebilir. Mide sorunu yaşayan, midesi hassas olan kişilerin midesine dokunabilir, reflü gibi rahatsızlığı olanlarda ağrı ve yanma yapabilir.

Ceviz Suyu Nasıl Yapılır?

Gece yatmadan önce kabuğu soyulmuş bütün bir cevizi bir bardak suyun içine koyarak ceviz suyu elde edilir. Ceviz suyunu sabah aç karnına içerek faydalarından daha çok yararlanabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran ceviz suyu, kilo vermeyi kolaylaştırır. İçinde bulunan vitamin ve mineraller daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmanızı sağlar.