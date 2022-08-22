Kaynananızın yıllardır yaptığı tarifi bile solluyor! İşte parmak yediren bal kabağı tatlısı

Önce kokusu ile iştahınızı açan, sonra görüntüsü ile gözünüzü doyuran son olarak tadı ile damaklarınızı çatlatan bir kabak tatlısı nasıl yapılır, kimsenin bilmediği püf noktası nedir bilinmeyen detaylarını veriyoruz. İşte üzerine tahin ve fındık ile servis edeceğiniz parmak yedirten bal kabağı tatlısı tarifi

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Özellikle kış aylarının vazgeçilmez tatlısı olan bal kabağı ülkemizde her dönem bulunduğu için sıklıkla tercih edilen lezzetlerden biri. Tadına doyum olmaz bir bal kabağı tatlısı için iç kısmı ince ince dilimlenip toz şekerli şerbet karışımında yumuşayana kadar pişirmemiz gerekiyor. İşte Kabak tatlısı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı ile ilgili bütün detaylar...

Kabak tatlısının, fırında kabak tatlısından muhallebili kabak tatlısına kadar birçok çeşidi bulunuyor. İşte parmak ısırtan bir bal kabağı tatlısı için gerekli malzemeler;

Bir ölçü bal kabağı, bir ölçü su, yarım ölçü şeker, bir adet limon suyu, tarifteki büyüklükte kabak için 200-300 gr kireç, 10 litre su.

Kabakları suda bekletmeyi unutmayın

Bir gün öncesinde kireç su ile karıştırılıp bekletilir. Ertesi gün kireç tamamen dibe çökmüş, üzerinde hafif beyazımsı duru su kalmış olmalı. Bu su, kireci tekrar bulandırmadan ayrı bir kaba alınır. Küp küp veya çubuklar şeklinde doğranan kabaklar içine eklenir ve 4-5 saat bekletilir. Yeterince sertleşen kabaklar süzülüp iki üç kez güzelce yıkanır. Tencereye aldığımız kabaklara, ölçüsü kadar su ve bu ölçünün yarısı kadar şeker eklenir. Kaynama esnasında bir adet limonun da suyu ilave edilir. Kısık ateşte, suyu reçel kıvamına gelene kadar kaynatılır. Çıtır çıtır olan kabakları ister kahvaltıda reçel olarak, ister yemeklerden sonra tatlı olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Lezzetine lezzet katacak bir püf noktası daha

Kabakları dilimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir. Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

Şerbetinin koyulaşması için pişirirken bir süre kapağı açık bırakılır.

Kabak tatlısının faydaları neler

*İçerisinde potasyum, demir, sodyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum içermektedir.

*Vücudu mikroplardan korur, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

*İçerisinde bol miktarda lif bulunmaktadır.

*A vitamini açısından oldukça zengindir.

*Sahip olduğu beta kroten sayesinde cildin yenilenmesini sağlamaktadır.