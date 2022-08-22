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Behzat Uygur'un oğlu kuryeyle davalık oldu! Kavga büyüyünce başı derde girdi

Behzat Uygur'un oğlu kuryeyle davalık oldu! Kavga büyüyünce başı derde girdi

Ünlü oyuncu Behzat Uygur'un en büyük oğlunun internetten yemek siparişinin sonu kötü bitti. Kuryeyle kavgası büyüyünce davalık oldular.

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1990 yılında nikah masasına oturduğu Çiğdem Uygur ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Behzat Uygur'un en büyük oğlu ve adaşı Behzat Uygur'un başı yemek siparişi yüzünden derde girdi.

Babasına olan benzerliğiyle oldukça dikkat çeken Behzat Uygur sektöre ilk önce şarkıcılıkla giriş yapmıştı. Ardından ise emlak işine giren Uygur, Zekeriyaköy'deki evinde tek başına yaşıyor. 

Yanlış adres tartışması çıktı

Zekeriyaköy'deki evine internet üzerinden yemek siparişi veren Behzat Uygur'un başı derde girdi. Siparişi götüren kurye Murat G., paketi yanlış adrese teslim etti. Ardından kurye ile Uygur arasında tartışma yaşandı. Behzat Uygur'un kuryeye hakaret ettiği iddia edildi.

Kurye şikayetçi oldu

Aralarındaki tartışma kavgaya dönüşünce Uygur ve kurye davalık oldu. Kendisine hakaret edildiğini belirten Murat G., şikayetçi oldu. Uygur ise iftiraya maruz kaldığını ileri sürerek iddiaları yalanladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile Boyu Tiyatrodalar!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur'un çocukları da çok ünlü. Behzat Uygur'un büyük oğlu ve adaşı Behzat Uygur müzik sektörüyle uğraşırken, babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur dedesinin ve babasının izinden gidiyor. 

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