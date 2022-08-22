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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc'a yeni sözleşme

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Miha Zajc'a yeni sözleşme

Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

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Süper Lig'in başlamasıyla transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de kadrodaki oyuncularla ilgili planlamalar da devam ediyor. Sarı lacivertliler, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

Sabah'ın haberine göre; birçok takımın transfer listesinde olan 16 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın, bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak. Milli kaleci Fenerbahçe'de 500 bin Euro senelik ücret kazanıyor.

Talipleri olan Zajc'tan da gelir elde etmek isteyen yönetim, yeni sözleşme ile kendini garantiye alacak.

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