Selin Ciğerci'den, Gökhan Çıra'yı koşa koşa döndürecek pozlar! Mavi bikinisiyle şovunu yaptı

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde boşanacağını duyurmuştu. Boşanmak için gün sayan sosyal medya fenomeni Ciğerci yaptığı paylaşımlarla eski eşine adeta nispet yapıyor. Mavi bikinisiyle yürek hoptalan Ciğerci sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'dan boşanmak için gün sayıyor. Bir süre önce yaptığı açıklamada "İki kez denedik, olmadı" ifadelerini kullanan Ciğerci, soluğu tatilde aldı.

Verdiği pozlarla dikkat çekiyor

Ünlü fenomen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tatili sırasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyle görüntülenmesi nedeniyle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Selin Ciğerci, şu sıralar verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Gökhan Çıra ne kaybettiğine dön bak"

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük eski futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'yla aldığı boşanma kararının ardından yaz tatilinin keyfini çıkarıyor. Ünlü fenomen Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mavi bikinisiyle poz veren Ciğerci herkesi kendine hayran bıraktı. Kusursuz fiziği ile şok etkisi yaratan paylaşımına hayranları, "Analar neler doğruyor be", "Gökhan Çıra ne kaybettiğine dön bak" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Ciğerci'nin o paylaşımı;

Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda Gökhan Çıra ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan’la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan’ı görünce “Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin” dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış."

Selin Ciğerci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 36 yaşındaki Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı Selin Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonuludur. Zeytinburnu’nda babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, Okan Ünsal adı altında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

'Bebek Okan' adıyla ünlenmişti

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu. 2021 sonbaharında ise ayrılık yaşadı. 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti. Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Gökhan Çıra kimdir?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu’da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.