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Cem Küçük hükümeti uyardı: Çıkmazsa kesin kaybeder yorumları yapılıyor

Cem Küçük hükümeti uyardı: Çıkmazsa kesin kaybeder yorumları yapılıyor

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT çalışmasında. Yazar Cem Küçük, EYT'de ciddi bir seçmen kitlesinin cevap beklediğini belirterek, "EYT çıkarsa hükûmet kesin kazanır ya da çıkmazsa kesin kaybeder gibi yorumlar da yapılıyor. En iyi cevap sandıkta alınacak" dedi.

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Ankara’da emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin çözüm trafiği hızlandı. Masada olduğu söylenen formüller EYT'lilerin kafasını karıştırıyor. Şu ana kadar net bir çözüm önerisin getirilmedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerinden iktidarı uyaran bir yazı kaleme aldı.

Bugünkü yazısında AK Parti'ye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı uyarısı yapan Küçük, EYT'lilerin sandık gücüne işaret etti. İşte Cem Küçük'ün yazısı şu şekilde:

Çalışmanın detaylarını fazla beklemeden açıklamak şart

"Uzun zamandır "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" hükûmetten gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. İnsanlar ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde hâliyle gelire ihtiyaçları var. EYT bu bakımdan önem arz ediyor. 
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, partinin bir çalışması olmadığını söyledi. Ama Çalışma Bakanlığı EYT üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkacak çalışmaya göre hükûmet bir karar alacak. EYT ilk başlarda kesin olmaz deniyordu. Sonradan bir umut belirdi. Şimdi bakanlığın çalışması bekleniyor. 

İnsanlar umutla bir karar çıkmasını bekliyor. Bazı şıklar masada. Bana kalırsa çalışmanın detaylarını fazla beklemeden açıklamak şart. Çünkü EYT’liler bir cevap bekliyor. Seçimlere 9,5 ay kaldı. Ciddi bir seçmen kitlesi var burada. EYT çıkarsa hükûmet kesin kazanır ya da çıkmazsa kesin kaybeder gibi yorumlar da yapılıyor. En iyi cevap sandıkta alınacak..."

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