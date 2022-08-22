BIST 3.020
DOLAR 18,12
EURO 18,16
ALTIN 1.014,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de yol vermedi diye çarpıp kaçtı takip edip kendisini yakalayan genci öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de yol vermedi diye çarpıp kaçtı takip edip kendisini yakalayan genci öldürdü

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Kuş, Y.K. ve İ.M. adlı kişiler sahilde oturdukları sıra, 33 LV 631 plakalı araçla gelen M.A.Ö. ve S.A. ile yol vermeme konusunda tartışıp ayrıldı.

Bir süre sonra araçla tekrar gelen M.A.Ö. ve S.A. iddiaya göre Hüsamettin Kuş’a çarpıp araçla uzaklaşmaya başladı.

Aracın önünü kesip kavgaya başladılar

Peşlerine düşen Hüsamettin Kuş, 33 AAE 401 plakalı araçla şahısları takip edip sahil yolunda aracın önünü keserek kavga etmeye başladı.

Göğsünden bıçakladı

Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre M.A.Ö. elindeki bıçakla Hüsamettin Kuş’u göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hüsamettin Kuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra firar eden 2 şüpheliyi güvenlik güçleri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şeyma Subaşı'nın pozlarındaki detayı görenler çıldırdı! "Yeter artık evlenin"
Şeyma Subaşı'nın pozlarındaki detayı görenler çıldırdı! "Yeter artık evlenin"
'Türkiye'de tatil yapamıyoruz çok pahalı' diyen gençlerin Dubai pozları ortaya çıktı
'Türkiye'de tatil yapamıyoruz çok pahalı' diyen gençlerin Dubai pozları ortaya çıktı
Yüzük parmağınızı kavrayıp tuttuğunuzda bakın ne oluyor? Anında etki edecek
Yüzük parmağınızı kavrayıp tuttuğunuzda bakın ne oluyor? Anında etki edecek
Öğrencilerin 'barınma' sınavı! Özel yurt ücretleri uçmuş şehir şehir fiyat İstanbul, Ankara, İzmir...
Öğrencilerin 'barınma' sınavı! Özel yurt ücretleri uçmuş şehir şehir fiyat İstanbul, Ankara, İzmir...
Benzine zam! 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak işte zamlı benzin fiyatları
Benzine zam! 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak işte zamlı benzin fiyatları
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta,hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta,hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Deterjan Pazarı'nda 300 milyonluk trafiği yönetmişti! Pişkin savunma, suçu sosyal medyaya attı!
Deterjan Pazarı'nda 300 milyonluk trafiği yönetmişti! Pişkin savunma, suçu sosyal medyaya attı!
Fenerbahçe'de Arda Güler sürprizi! Kadrodan affını istedi
Fenerbahçe'de Arda Güler sürprizi! Kadrodan affını istedi
Lewandowski doğum gününde coştu Barcelona fark attı
Lewandowski doğum gününde coştu Barcelona fark attı
Masterchef Mehmet Yalçınkaya kariyerini elleriyle bitirdi! Acun'la öyle bir kavgaya girdi ki...
Masterchef Mehmet Yalçınkaya kariyerini elleriyle bitirdi! Acun'la öyle bir kavgaya girdi ki...