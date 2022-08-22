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Fenerbahçe'de Arda Güler sürprizi! Kadrodan affını istedi

Fenerbahçe'de Arda Güler sürprizi! Kadrodan affını istedi

Fenerbahçe'de Adanademirspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Arda Güler, aile üyelerinden birisinin sağlık operasyonu geçirmesi nedeniyle kadrodan affını istedi.

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Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. 

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 haftada çıktığı mücadelelerden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Sarı-Lacivertliler, Adana ekibi karşısında mutlak 3 puan ararken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala yıldız isim Arda Güler konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kadroya alınmıyor

Sarı-lacivertli taraftarların gözbebeği Arda Güler, aile üyelerinden birisinin sağlık operasyonu geçirmesi nedeniyle kadrodan affını istedi. Yarın akşam kadroda olması beklenmiyor. Ayrıca Austria Wien maçında sakatlanan Joshua King de kadroda olmayacak. Jesus'un forvet hattındaki seçimi merak konusu.

Eksikler

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe; Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Ferdi, Valencia

Adana Demirspor; Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga

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