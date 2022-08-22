Çok fena geliyor! Meteoroloji İstanbul dahil 23 şehir için 5 gün boyunca alarm verdi! 2 şehire sel uyarısı

SIcak havaların bunalttığı vatandaşı serinletecek haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 23 kent için 5 gün boyunca sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Edirne ve Kırklareli için ise sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Güney ve Batı'da hava sıcakları mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü hava tahminleri...

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Meteoroloji 22 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 22 ilde 5 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. 22 Ağustos Pazartesi günü ise İstanbul başta olmak üzere 15 ile sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde sağanak yağışlara bağlı sel uyarısı yaptı.

Hava sıcaklıkları Anadolu'yu kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

İşte bugün sağanak yağış beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Antalya'nın kuzeybatı, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerimizde hava durumu

MARMARA: Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Burdur çevreleri ve Antalya'nın kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 39 derece ile Diyarbakır'da ölçülecek.