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Adana'da şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine silahlı saldırı

Adana'da şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine silahlı saldırı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında arandığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibine yönelik silahlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

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Merkez Seyhan ilçesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden arandığı belirlenen Tahir G'yi gözaltına almak istedi.

Polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Durumun telsizle bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Murat K'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle yakaladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Tahir G'nin yakalanmasına çalışılıyor.

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