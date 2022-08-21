Beşiktaş Fatih Karagümrük engeleni rahat geçti, farklı kazandı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Weghorst, 34. dakikada N'Koudou, 50. dakikada Muleka ve 90. dakikada Rosier kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 53. dakikada Diagne'den geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Weghorst ilk golünü attı

Beşiktaş’ın yıldız forveti Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti.

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti. Karagümrük önünde hücumda oyuna çok etkili başlayan ve ilk şutunda topu direkten dönen golcü futbolcu, dakikalar 17’yi gösterdiğinde ise takımını öne geçiren isim oldu. N’Koudou’nun pasında sağdan bindiren Rosier’in ortasında savunma arasında topa uçarak kafayı vuran Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydederken tribünleri de coşturan isim oldu. Weghorst, geride kalan 2 lig maçında takımına 2 asistlik katkı sağlarken, ilk kez gol sevinci yaşadı.

N’Koudou seriye bağladı

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Kevin N’Koudou, Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük mücadelesini de boş geçmedi ve 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Karagümrük’ü konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Fransız futbolcusu Kevin N’Koudou, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Salih Uçan’ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden başarılı futbolcu, yerden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor karşısında oyuna sonradan giren N’Koudou, ilk 11’de başladığı Alanyaspor maçının ardından Karagümrük karşısında da ağları havalandırarak üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Fransız futbolcu, takımının aldığı 4-1'lik galibiyette büyük rol oynadı.

Muleka siftah yaptı

Karagümrük karşısında 50. dakikada ağları havalandıran Jackson Muleka, Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Karagümrük’ü konuk eden Beşiktaş’ta, Jackson Muleka ilk golünü kaydetti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 14 lig maçında 12 gol atıp 5 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş’ın kadrosuna katılmıştı. Muleka, Karagümrük karşısında attığı golle, Süper Lig’deki gollerine de devam etti. Dakikalar 50’yi gösterdiğinde Masuaku’nun kullandığı kornerde iyi yükselen genç oyuncu, kafa vuruşuyla skoru 3-0’a getiren isim oldu ve Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Berkay’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saiss’in kafayla indirdiği topa gelişine vuran Weghorst’un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

17. dakikada N’Koudou, sağ tarafta topu Rosier’e bıraktı. Rosier’in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada ceza sahası dışında topu alan Salih Uçan’ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Viviano’nun müdahalesi sonrasında direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tamamlayan Weghorst meşin yuvarlağı ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shukurov’ın rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.

34. dakikada sağ tarafta topu alan Salih’in ceza sahası içine açtığı ortada topu kontrol eden N’Koudou’nun yerden yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Masuaku’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Muleka’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

53. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte topu alan Diagne’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov’un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada ceza sol taraftan Caner Erkin’in ceza sahası içine ortasında ceza sahasında oluşan karambolde top Ricci’nin önünde kaldı. Ricci’nin sert şutunu savunma çizgiden çıkardı.

90. dakikada ceza sahası dışında topu alan Gedson topu sağ taraftaki Kartal’a bıraktı. Kartal’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rosier topu ağlara filelere gönderdi. 4-1

Beşiktaş - Fatih Karagümrük ilk 11'ler



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, N'Koudou, Muleka, Weghorst.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne.