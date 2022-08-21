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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Marcel Tisserand'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Marcel Tisserand'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Suudi Arabistan Ligi ekibi El İttifak, Marcel Tisserand transferini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak'a transfer oldu.

El İttifak Kulübü, Fenerbahçe'den transfer ettiği Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü de, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'ye 2020 yazında transfer olan Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı. 

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