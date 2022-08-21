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Arka Sokaklar dizisine Survivor'dan bomba isim! Yeni komiser Ayşe Yüksel olacak

Arka Sokaklar dizisine Survivor'dan bomba isim! Yeni komiser Ayşe Yüksel olacak

Türk televizyonlarının ve Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu ile yine aynı kanalda ve kendi gününde seyircisi ile buluşacak. 2006 yılında ekran macerasına başlayan dizi tam 17 yıldır yayınlanıyor. 17. sezonu ile ekrana gelmeye başlayacak olan dizinin kadrosuna bomba bir isim geliyor...

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Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'ın 17. sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayında başlayacak olan dizinin çekimleri yakın zamanda başlayacak. 2006 yılında ilk kez yayınlanan dizi hala en çok izlenen yapımları arasında. Kadrosunda her sezon büyük değişimlerin olduğu diziye bu sezon bomba bir isim geliyor. Survivor'ın yıldız ismi kadroya katılacak. 

Adını Survivor ile duyuran ünlü yarışmacı, Survivor parkurlarının ardından şimdi dizi setlerinde sevenlerinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda komiser olarak diziye katılacağı konuşulan o isim, Ayşe Yüksel. 

Yeni sezonda bomba gibi isim geliyor

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna az bir zaman kalan kadrosuna dahil olan isim  Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel oldu. Dizi kulislerinde Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonda Arka Sokaklar dizisinde oynayacağı iddiası konuşuluyor. Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in yakında zamanda arka sokaklar dizisinin kadrosuna katılacağı ve komiser rolü ile ekrana geleceği söyleniyor.

Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Survivor Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisidir. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.

Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 yıl oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

Çocuk yaşta spora merak saldı, bir çok spor dalıyla ilgilendi

Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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