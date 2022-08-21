Acun Ilıcalı'dan ses getirecek Akın Akınözü'lü yeni proje! "Çekimler sadece Türkiye'de olmayacak"

Son sezonda yayınladığı dizilerle ses getirmeyi başaran TV8 yeni sezona bomba bir projeyle çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolü için anlaşılan isimler herkesi heyecanlandırdı.

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Survivor, Masterchef gibi yarışma programlarıyla her sezon öne çıkan, eski sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 adlı televizyon kanalı yeni sezona bomba gibi bir projeyle hazırlanıyor.

TV8 yeni sezonda Türkiye Televizyonun iddialı isimlerini bir araya getirmeyi planlıyor. Son dönemde Hercai dizisindeki oyunculuğuyla adı en fazla duyulan oyunculardan Akın Akınözü Star TV'nin ardından şimdide TV8'le seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güçlü bir hikayesi var

Latin Amerika ülkelerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu TV8'in Tuzak isimli dizisinde başrol oynayacak. Güçlü bir hikayesi olan dizide Akın Akınözü 'Avukat Umut' karakterini canlandıracak. Dizide Talat Bulut, Akın Akınözü, İlayda Çevik, Rıza Kocaoğlu gibi flaş isimlerde rol alacak.

Çekimleri kısa süre içerisinde başlayacak olan dizide Talat Bulut ise Yasak Elma dizisinde olduğu gibi yine bir iş adamını canlandıracak ve 'Aslan' karakterine hayat verecek.

Bakın partneri kim olacak

Kadın başrol oyuncu henüz hala belli olmayan dizide birçok ünlü isimle görüşülüyor. Bu arada kısa süre önce ortaya atılan iddiaya göre Akın Akınözü’nün Tuzak dizisindeki partneri son olarak Cam Tavanlar dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Bensu Soral olacak.

Konusu intikam olacak

Dizinin senaristliğini Aziz dizisinin senaristi Eylem Canpolat yapacak. Güçlü bir hikaye ile seyirci karşısına çıkmayı planlayan Canpolat yoğun bir şekilde çalışıyor. Etkileyici bir intikam hikayesine ekranlara getirecek olan dizinin çekimleri sadece Türkiye'de yapılmayacak.