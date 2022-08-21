2 Türk askerinin yakılarak şehit edilmesi emrini verdi! Mahkemede 'tahliye edin bildiklerimi anlatayım' dedi

SURİYE'de IŞİD'in yakarak katlettiği iddia edilen Türk askerlerinin infaz emrini verdiği iddiasıyla Gaziantep'te tutuklu yargılanan Jamal Alwi, duruşma esnasında mahkeme ile pazarlığa kalkıştı. İnfaz emrini veren kişinin Çobanbey'de bulunduğunu öne süren ve kod adını veren Alwi, tahliyesini talep ederek "Bildiklerimi yüz yüze söyleyebilirim" dedi.

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Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) yakarak şehit ettiği iddia edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üniformalı Mehmet Şahin ve şehitlik unvanı verilen er Sefter Taş'ın ölümüne ilişkin davanın tutuklu sanığı Jamal Alwi, duruşmada mahkeme heyetiyle pazarlık yapmak istedi. Independent Türkçe'nin haberine göre Alwi, duruşma sırasında mahkeme heyetine "Askerlerin öldürülmesiyle ilgili bildiklerimi burada söyleyemem. Ancak yüz yüze söyleyebilirim. Tahliyemi talep ediyorum" sözleriyle seslendi.

İki mehmetçik yakılarak şehit edildi

22 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan propaganda videoda, TSK üniformalı iki kişinin IŞİD militanları tarafından yakılarak katledildiği iddiasıyla servis edilen görüntüler Türkiye'yi sarstı. Videonun yayınlanmasının ardından uzun süre resmi bir açıklama yapılmadı. Videonun yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 11 ay geçtikten sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine herhangi bir bilgi verilmedi. Olay tarihinde Taş 23, Şahin ise 26 yaşındaydı.

6 yıl sonra Gaziantep'te kuşçuluk yaparken yakalandı

Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Geçen yıl yaz aylarında gazeteci İsmail Saymaz, Taş ve Şahin'in yakılma emrini verdiği öne sürülen ve IŞİD kadısı olduğu iddia edilen Jamal Alwi'nin, Gaziantep'te elini kolunu sallayarak dolaştığını, "kuşçu dükkanı" işlettiğini yazdı. Saymaz'ın bu yazısından sonra Alwi gözaltına alındı ve tutuklandı.

'Tahliye olursam her şeyi anlatırım'

Alwi, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanıyor. Davanın temmuz ayında görülen duruşmasında verdiği ifadesinde, mahkeme heyetiyle adeta pazarlık yaptı. Suçsuz yere hapiste yattığını ve IŞİD'le herhangi bir alakasının olmadığını ileri süren Alwi, "Tahliye olmam durumunda, askerleri infaz eden şahıs hakkında da bilgi vermek istiyorum" dedi.

'Bilgiyi IŞİD mensubundan aldım'

"Bahsettiğim şahıs Suriye'de ikamet etmektedir. Kendisi Suriye'ye bağlı Çobanbey'de bulunmaktadır. Kendisinin kod adı Ebu Abdullah El Şami'dir" diyen Alwi, ismini verdiği kişinin IŞİD'in kadısı olduğunu söyledi. Bu bilgiyi şu anda cezaevinde bulunan bir IŞİD mensubu tarafından öğrendiğini belirten Alwi, sözlerine şöyle devam etti:

Bu bilgileri ancak size yüz yüze anlatabilirim, burada anlatamam. Tahliye olmam durumunda bu şahsı sağ veya ölü olarak bulacağım. Ben DEAŞ'a karşı biriyim. 3 oğlum DEAŞ yüzünden öldü. Suçsuzum, bakmam gereken ailem vardır, tahliyemi talep ediyorum.

Jamal Alwi'nin sözlerinin ardından mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma eylül ayında görülecek.