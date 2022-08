Bu burçlar her yerde kendine hayran bırakıyor! İşte en çekici burçlar

Burçlar aleminde enerjisiyle ve aurasıyla, girdiği her ortamda dikkat çeken, kendini belli eden o 3 burç her yerde kendine hayran bırakıyor. 'En çekici burç hangisidir?' 'Acaba auram yüksek mi, dikkat çekiyor muyum?' diye soruyorsan bu burçlardan birine sahipsen çok şanslısın. Bakalım o burçlar hangileri...

Güzel olmakla çekici olmanın arasında dağlar kadar fark var. Güzellik sonradan da olabilecek birşey iken, çekici olmak doğuştan gelen bir şeydir. Enerjiniz ve auranızı her ne kadar sonradan bir miktar düzelme ihtimaliniz olsa da, genelede bu pek de kalıcı bir etki oluşturmaz. Çekicilik, güzellikle alakalı bir durum değildir. Bahsettiğimiz aura ve dikkat çekme hali, tamamen enerjisel bir durumdur. Bir ortama girdiğinizde tüm dikkatleri hiçbir şey yapmadan üstünüze çekebiliyorsanız, bir şey anlatırken insanlar sizi pür dikkat dinliyorsa enerjiniz sayesinde insanları etkiniz altına alıyorsunuz demektir. İşte bunları en çok yapabilen burçlar...

Aslan burcu

En çekici burçlar denildiğinde akla hiç şüphesiz aslan burcu gelir. Aslan burcunun karşı konulamaz bir çekiciliği ve aurası vardır. Bakışları, sözleri, yürüyüşü bile dikkat çekicidir. Aslan burcuna sahipseniz bütün bunların farkında olun ve ona göre davranın. Aslan burcu havalı, özgüvenli, asil ve iddialı duruşuyla dikkat çeker. Bir ortamda Aslan burcu olan birini fark etmemek imkansızdır. Aslan burcu olanlar sadece görüntüsüyle değil tavırlarıyla da çok çekici bulunur. Sıcakkanlı, enerjik ve eli açık davranır. Dost canlısı tavırları sebebiyle herkesi etrafında toplar.

Oğlak burcu

Oğlaklar, mantıksal düşünceleriyle herkesin ilgisini çeker. Tek başlarınayken bile dimdik duruşları sayesinde etrafındaki kişiler tarafından hemen farkedilir. Bakımlı olduğu ve uyumlu giyinmeyi sevdiği için de beğenileri üzerinde toplayabilir. Ayrıca özgüveni ve cesareti sayesinde farklı şeyleri denemekten çekinmez. Bu sayede herkesten farklı olur ve yine dikkatleri üzerine çeker. Düşünceleri ve söyledikleri, insanları çok etkiler. Ayrıca kolay manipülasyon yeteneğine de yüksek enerjisi sayesinde sahiptir.

Terazi burcu

Terazi burcuna sahip kişiler daha duygusaldır. Bakışları sayesinde etkisi altına alamayacağı hiç kimse yoktur. Astrolojide en güzel ve çekici burçlar arasında yer alan terazi burcuna sahip kişiler genellikle fiziksel özellikleriyle de hemen tüm dikkatleri üzerine çeker. Terazi burçları her zaman bakımlı ve zarif görünür. Konuşması ve duruşuyla herkesin aklını başından alabilir. Tüm gözler her zaman terazi burcunun üzerindedir. Her ortamda nasıl davranması gerektiğini çok iyi bildiği için de çokça takdir görür.