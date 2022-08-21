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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül basın mensuplarını görünce eliyle öyle bir şey yaptı ki...

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül basın mensuplarını görünce eliyle öyle bir şey yaptı ki...

Mahsun Kırmızıgül'ün Göldem Bazencir ile birlikteliğinden olan biricik oğlu Mahmut Kırmızıgül basın mensuplarını görünce ağzını kapattı. Ünlü isim konuşmamak için kaçtı.

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Geçtiğimiz aylarda 16 yılın ardından tekrardan müzik dünyasına dönen ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül yeni albümüyle müzik piyasasında fırtınalar estiriyor. Geçtiğimiz günlerde konserinde orkestrası engellenince çıplak sesle şarkı söyleyen Kırmızıgül uzun süre gündemlerden düşmemişti.

Aynı zamanda sinema sektöründeki başarısıylada bilinen ünlü sanatçı 90'lı yıllarda müzik dünyasının üzlü isimlerinden olan Hilmi Topaloğlu’nun kurduğu prestij müzik şirketinin filmini çekmeye hazırlanıyor.

Gençliğine oğlu hayat verecek

Çekimleri eylül ayında başlayacak olan, isminin 'Prestij Meselesi' olacağı öğrenilen filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in de gençlik yıllarına yer verilecek. Filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençlik yıllarına ise oğlu Mahmut Kırmızıgül hayat verecek.

Ünlü sanatçının Oryantal Gölgem Bazencir ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Mahmut Kırmızıgül'e şu günlerde oyunculuk dersi aldırdığı öğrenilmişti.

Babasından uyarı aldı!

Hızlı aşk hayatıyla magazinin sevilen yüzlerinden olan Mahmut Kırmızıgül geçtiğimiz aylarda yabancı uyruklu sevgilisiyle  Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Kısa bir süre sonra adı oyuncu Yağmur Tanrısevsin’le, ardından da Özgü Kaya’yla anılan Kırmızıgül babası tarafından "özel hayatıyla haberlere konu olmaması” için özellikle uyarıldı!

Uyarılara çok takılmayan Mahmut Kırmızıgül geçtiğimiz cuma Bebek'te iki kız arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla görüntülenmemek için önce çıkan ve hızlı hızlı yürüyen Kırmızıgül yaptıklarıyla şaşırttı.

Konuşmamak için ağzını kapattı

Muhabirlerle konuşmamak için ağzını kapatan ünlü isim babasının kendisine koyduğu konuşma yasağı nedeniyle “Prestij Meselesi” filmiyle ilgili konuşmamaya özen gösterdi.

Aynı zamanda babası Mahsun Kırmızıgül'ün Bodrum konseri hakkında sorulan sorulara muhabirlere "Lütfen soru sormayın" ricalarında bulundu. Kırmızıgül kız arkadaşlarının yakın dostları olduğunu açıkladı.

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