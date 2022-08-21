8 yıl sonra aradığı aşkı buldu! Ata Demirer'in yeni aşkını duyanlar şaştı kaldı

Ünlü komedyen Ata Demirer 8 yıl önce Özge Borak ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Uzun yıllardır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü isim yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü ismin yeni sevgilisi duyanları şaşırttı.

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Ünlü oyuncu, komedyen ve müzisyen Ali Ata Demirer Eyvah Eyvah filminde birlikte rol aldığı oyuncu eşi Özge Borak ile yaşadıkları aşkı 2012 yılında nikah masasına taşımışlardı. Filmin serisini birlikte tamalayan çift iki yıllık evliliklerini ani bir kararla bitirmişlerdi.

2014 yılında sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı ayrılan çift kötü haberle hayranlarını üzmüşlerdi.

Özge Borak ile ayrılığından sonra uzun süre aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü komedyen Ata Demirer kendisini işine adamış ve emlak zengini olma yolunda ilerlemişti.

Yeni aşkı şaşırttı

8 yılın ardından kalbini kapattığı aşka tekrardan kapılarını açtı. Demirer'in aşka yelken açtığı isim duyanları şaşkına uğrattı. İddiaya göre, Demirer, kimono tasarımcısı Serenay Tütüncü'yle aşk yaşamaya başladı.

Yeni aşıklar yaz tatillerini Çanakkale'de Gökçeada'da geçirdi. Taze ilişkileri güzel giden 50 yaşındaki Ata Demirer ve sevgilisinin bol bol eğlendiği ve çok iyi anlaştıkları da iddialar arasında.

İşe ara vermemiş!

Aşkının yanında işlerini de aksatmayan ünlü sanatçının Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi. Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.

Ata Demirer kimdir?

6 Temmuz 1972 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini fark eden Ata Demirer liseden sonra gece klüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. Okul hayatında çok başarılı olmayan ünlü isim İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

Üniversite yıllarında arkadaşlarının önerisi ile bar komedyenliği denemelerine başladı. İşinde başarılı olduğunu fark eden ünlü isim 1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Bir süre sonra konservatuvarı yarıda bırakarak tamamen stand up'a yöneldi. Ardından Leman Kültür'de "Tek Kişilik Dev Kadro" oyunuyla sahne alan ünlü isim sonrasında birçok dizide rol aldı.

Oyuncunun tam olarak ülkede adını duyurması ise Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle ile oldu. Ünlü isim daha sonra Eyvah Eyvah, Osmanlı Cumhuriyeti gibi filmlerle başarılar imza attı.