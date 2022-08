Evliliğiniz sallantıdaysa üzülmeyin! Bu yöntemlerle eşiniz size yeniden bağlanacak

Evlilik hayatı her zaman pembe bulutların üstünde geçmez. Anlaşmazlıklar, tartışmalar, hatta ayrılık eşiği bile görülebilir. Bunlar gayet normal olup, önemli olan iş işten geçmeden arayı düzeltmektir. İşte size bu konuda yardımcı olmak için harika bir yazı derledik. Bu yöntemler sayesinde eşinizle aranız düzelecek, bun davranışları devam ettirirseniz de evliliğiniz eskisinden daha güçlü olacak.

Evlilik, yaşanması ve yürütmesi zor bir şeydir. Her evlilikte olduğu gibi siz de tartışmalar, anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Bunları düzeltmek için önce kendinize düşeni yapın ve olanları izleyin. Eğer birazdan söyleyeceğimiz şeyleri uygulamaya başlarsanız, eşinizin de yumuşadığını ve evliliğinizin sallantılarının durulduğunu fark edeceksiniz. Hiç üzülmeyin... Mutlu bir evliliğin yöntemi çok çok basit... İşte eşinizi mutlu edecek, gidişatı değiştirecek ve işinize yarayacak evliliğin 4 altın kuralı...

Anlayışlı olun

İkili ilişkilerden ve aklınıza gelebilecek bütün ilişkilerde en önemli püf nokta anlayışlı olmak olabilir. Karşınızdaki kişi eğer anlayışlı biriyle muhatap olduğunu görürse otomatik olarak yumuşayacak ve her zamankinden daha mahçup hissedecektir. Tartışmalarda fevri davranmak yerine sakin kalır ve hatta yumuşak konuşursanız, eşiniz neye uğradığını şaşıracak ve gereksiz yükseldiğini düşünüp sizden özür dileyecektir. Hatta inanması güç ama bir süre sonra kendi de aynı anlayışı size gösterecektir. Birbirinizi idare etmeyi öğrenin ve sadece tartışmalarda değil, hayatın genelinde birbirinize karşı anlayışlı ve sevecen davranın.

Cinsellikten kaçmayın

Evliliğin sevgi, saygı gibi en önemli elementlerinin üçüncüsü ise cinselliktir. Her ne kadar toplum içinde söylenmeye çekinilse bile, cinselliğin sönük olduğu bir evlilik monotonlaşır ve tartışmalar başlar. Evliliğinizi canlı tutmak, diri tutmak istiyorsanız cinselliğe verdiğiniz önemi gözden geçirin. Eşinizi reddetmeyin, onu arzuladığınızı ona belli edin.

İlgi gösterin

Evliliğin sonraları, ilk başı gibi değilse ve aranızda bir ilgi problemi varsa bu çok büyük bir sıkıntıdır. Birbirinize gösterdiğiniz ilgi azalmamalı, beraber daha çok vakit geçirmelisiniz. Ona sürprizler yapabilir, baş başa yemek yiyebilirsiniz. Eşinize değerli olduğunu hissettirmezseniz sizden uzaklaşacak ve sizi çekemez bir hale gelebilir. Bunları aranız bozuk olduğunda yaparsanız da kesinlikle yeniden iyi anlaşmaya başlarsınız.

Güven sağlayın

Mutlu bir evliliğin altın kurallarından biri çiftleri birbirlerine olan güveni. Eşler birbirlerine her zaman gözü kapalı güvenmek ister. Bu sebeple evliliğinizde eşinizin güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmayın. Sadece onun güvenini kazanmaya çalışarak hareket edin. Her zaman yanında olduğunuzu hissettirin. Zor zamanlarda her şeyin üstesinden beraber geleceğinize inanmasını sağlayın. Eşin size güvendikçe aranızdaki bağ daha güçlü hale gelir.