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Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum!

Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Rakibi tebrik edeceğiz yapacak bir şey. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı bu anlamda biraz saygı istiyorum." dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-2 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Oyun bizim elimizdeydi"

"Bu oyuna artık oyuncu değişikliği üstünden bakılmaz. Bu organizasyon oyunudur. İki takım dengeli başladı. İki pozisyonumuz vardı atamadık. Ayakta kalmamız gereken yerde golü yedik. Oyun bizim elimizdeydi. Ama bu skor nasıl oldu onu anlamak mümkün değil."

"Biraz saygı istiyorum"

"Bireysel hatalardan buraya geldik. Oyunun karşılığı olmayan bir sonuçla ayrıldık. Rakibi tebrik edeceğiz yapacak bir şey. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı bu anlamda biraz saygı istiyorum.Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum"

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