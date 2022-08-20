Gerçek olduğunu bilmek bile ürkütücü! İşte dünyadaki en büyük hayvanlar

Dünya üzerinde milyonlarca canlı olduğu biliniyor. İrili ufaklı, insanoğlunun henüz keşfetmediği canlılar bile hala mevcut. Peki dünyadaki en büyük hayvanlar hangileri hiç merak ettiniz mi?

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Dünyada öyle canlılar var ki büyüklüğünü tahmin etmek bile oldukça güç. Bitki, böcek ya da hayvanlar aleminde devasa boyutta canlılar bulunuyor. Bu canlıların gerçek olduğunu bilmek bile ürkütücüyken, karşılaşmayı birçok kişi istemeyecektir. İşte dünyada yaşayan en büyük 10 canlı...

1- Mavi Balina

Mavi balina sadece en büyük deniz hayvanı değil, dünyanın en büyük hayvanı olarak biliniyor. Okyanusların bu dev canlıları 30 metre uzunluğunda ve 200 ton ağırlığa sahipler. Kalpleri tek başına bir araba kadar büyüktür ve sadece dilinin ağırlığı bir file eşittir.

2- Tuzlu su timsahı

Tuzlu su timsahları yaklaşık 7 metreye kadar büyüklükte olabilir. Dünyanın en güçlü çenelerinden birine sahiptirler. Timsahların cinsiyeti yuvanın sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Eğer yuva soğuksa çoğunlukla dişi timsah dünyaya gelir.

3- Yeşil Anakonda

Dev Yeşil Anakonda 10 metre uzunluğuna kadar büyüyebiliyor. Zehirli olmayan bir yılan türüdür ancak boyutları ve gücü, onu son derece tehlikeli hale getiriyor.

4- Deve Kuşu

Kanat genişliği 2 metreyi bulabilen deve kuşları inanılmaz koşuculardır, hızları saatte 50 kilometreyi bulabilir. Deve kuşlarının en önemli silahı güçlü bacaklarıdır. Yaklaşık 3 metre genişliğinde devasa yuvalar yaparlar.

5- The Goliath Birdeater

Bu örümcek türü 28 santimetreye kadar büyüyebilir. 12 santimetrelik bir bedene sahip olan bu tür kıllı 8 bacağa sahiptir. Bu devasa örümcek türü kesinlikle insanlara zararsızdır ancak saldırıya uğradığını hissederse ısırabilir.

6- Güneş Balığı

Bu en ağır kemikli balıktır ve 1 ton ağırlığa sahiptir. Büyük boyutlarına rağmen ana yemekleri denizanasıdır. Sudan zıplayabilme özelliğine sahiptir. Bazı balıkçıların teknelerine zıpladıkları rivayeti bulunur.

7- The Lion's Mane

Bu denizanası, son derece vahşidir ve en önemli silahı sokmasıdır. Vücudu yaklaşık 1.5 metreye kadar büyüyebilir, dokunaçlarının uzunluğu da 30 metreyi bulabilir. En sıradışı özelliği ise karanlıkta parlamasıdır.

8- Rafflesia

Bu bitki bir parazittir ve yaprak, sap ve hatta kökleri vardır, Bu çiçeğin çapı 100 santimetreye kadar büyüyebilir. Ağırlığı ise 10 kilogramı bulabilir. Çürümüş et gibi koku yayar.

9- Afrika Fili

Afrika çalı filleri devasa boyutlarına rağmen çok hızlı hareket edebilir: Normal yürüyüş hızı yaklaşık 6.5 km'dir. Ayrıca çok iyi yüzücülerdir. Günün 16 saatini yemek yiyerek geçirirler. Gövdelerinde 100 bin ayrı kas bulunmaktadır.

10- The Leatherback

Bu kaplumbağa cinsi yaklaşık 2 metreye kadar büyüyebiliyor. Ağırlığı ise 1 tona yaklaşıyor. Diğer kaplumbağalar gibi sert bir kabuğa sahip değil. Esnek, yumuşak ve derili. Yaklaşık 100 milyon yıldır yaşıyorlar. Mükemmel bir yüzücüdür ve 1 km derinliğe kadar dalabilirler.