Bu burçları tavlamak için bunları mutlaka yapın! İşte aslan, başak ve yengeç burcunu etkilemenin yolları

Burçlar dünyasıyla ilgiliyseniz ve karşınızdaki kişiyi nasıl etkileyeceğinizi bilmiyorsanız bu yazı tam olarak size göre... Bu taktiklerle aslan, başak ve yengeç burcu partnerinizi kolaylıkla etkileyebilir ve kendinize bağlayabilirsiniz. Bu burçlar nasıl kişilerden hoşlanır? Onlar için önemli olan şeyler nelerdir? Bunlar ve daha fazla sorunun cevabı detaylarda...

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Birinden hoşlanıyorsanız ve onu nasıl etkileyeceğinizi bilmiyorsanız sizin için derlediğimiz bu yazı işinizi görecektir. Bu burçlarla ilişki kurmakta ve yürütmekte zorluk çekiyorsanız, partnerinize nasıl davranmanız gerektiğini bilmiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Bu taktikler sayesinde aslan, başak ve yengeç burcuna sahip olan partnerinizi kolaylıkla etkileyebileceksiniz. Bu taktikler sayesinde karşınızdaki kişinin size olan ilgisi artacak ve aranızdaki bağ kuvvetlenecek.

Aslan burcu nelerden etkilenir

Aslan burcuna sahip olan partner her durumda ve her koşulda sizin övgünüzden ve takdirinizden mutlu olacaktır. Zor bir yapıya sahip olarak düşünülen aslan burcu karşı taraftan duyduğu alkış sesleri sayesinde zorluklarını bir kenara bırakabilen bir burçtur aslında... Tatlı dil ve sempatiklik tam da ona uygun davranışlardır. Aslan burcu istediği zaman uyumlu ve samimi olabilmektedir.. Fakat bu onun istemesine bağlıdır. Bir aslana zorla bir şey yaptırmak mümkün değildir. Aslan burcu insanı karşısında uyum ve anlayış görmek ister. Bu onun güç alabileceği bir davranıştır. partnerinin uyumsuzluğu ve fevriliği onu ilişkiden kopartacak en büyük etkendir.

Başak burcu nelerden etkilenir

Bir başağı etkilemek istiyorsanız öncelikle temizliğinize ve düzeninize dikkat etmelisiniz. Dişleriniz ve tırnaklarınız her zaman temiz olmalı. Kıyafetleriniz düzgün olmadı ve davranışlarınız kasıntı olmamalı. Başak burcu insanları genelde eleştirmeye yer ararlar. Eleştirmeyi kendilerine huy edinmiş olan bu burcun insanlarının dikkatini, ufacık bir kusur bile hemen çekecektir. Karşısında olgun bir eş adayı görmek isteyen başaklar, anlayışa ve mantığa çok önem verirler. Zekadan ve yetenekten etkilenen bu burcun insanını mizahınızla da etkileyebilirsiniz. Ayrıca sakın ha olmadığınız biri gibi davranmayın. Çünkü başaklar her şeyin farkındadır ve bunu anladığı anda sizden anında uzaklaşır. Eğer egoist tavırlar sergilerseniz de sizi anında bozar ve yaptığınıza pişman olursunuz.

Yengeç burcu nelerden etkilenir

Yengeç burçları romantizmden ve ince davranışlardan etkilenir. Oldukça hassas olan yengeç burcu insanı, kaba davranışlardan hiç hoşlanmaz ve çabuk kırılabilir. Dağınık yaşamdan hoşlanmaz, her şey planlı ve düzenli olsun isterler. Bir yengeçle konuşurken samimi ve içten tavırlarınızla onun kalbine dokunabilirsiniz. Gülmeyi seven bu hassas kalpli insanlar, stres altında olmaktan hiç hoşlanmazlar. Onları strese sokarsanız sizden uzaklaşacak ve aranızdaki ipleri koparacaklardır. Aile kavramına önem veren yengeçler için evine bağlı olmak ve aileyle vakit geçirmek çok kıymetlidir. Risk almayı sevmezler ve kaba tavırlardan nefret ederler. Onların yanında ağzınızdan çıkanlara dikkat edin çünkü hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz ve affedemezler.