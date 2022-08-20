İlişkilerinizde bu yanlışlara düşmeyin! İşte en çok yapılan 7 hata

Günümüzde evliliklerin ve ikili ilişkilerin oldukça kısa sürmesi bilinen bir gerçek. İlişkilerin bu kadar çabuk sona ermesinde karşılıklı yapılan bazı hatalar var. İşte evliliklerde veya ilişkilerde yapılmaması gereken en büyük hatalar...

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Bir evliliğe veya ilişkiyi ayakta tutmak için yapılması gerekenlerden ayrı olarak yapılmaması gereken bazı şeyler de bulunuyor. Bunları bir hata olarak kabul etmek ve bu alışkanlıklardan veya davranışlarından vazgeçmek ilişkilerin ömrünü uzatabiliyor. İşte birlikteliklerinizde dikkat etmeniz gereken konular ve en sık yapılan hatalar…

‘Ben’ dili kullanmak

İyi bir ilişkide veya evlilikte ikililer bir takım olarak hareket edilmeli ve önemli kararlarda ‘ben’ değil, ‘biz’ dili kullanılmalıdır. Partnerinize danışmak, onun fikrini önemsediğiniz ve onu hayatına dahil ettiğiniz anlamını taşır.

Sınırları bilmemek

Bir ilişkideyken çoğu şeyi beraber yapmaya başlasanız da kişisel alanınızı korumanız oldukça önem taşıyor. Hayatınızı biriyle paylaşıyor oluşunuz, kişisel özgürlüklerinizden vazgeçeceğiniz anlamını taşımıyor. Sadece kendinizle baş başa kalabileceğiniz kişisel bir zaman belirleyin ve birinin varlığına ihtiyaç duymadan da mutlu olabileceğiniz düşüncesine inanın.

İlişkiyi sorgulamak

İlişkinizin nereye varacağını devamlı olarak sorgulamak ve gelecek kaygısı içinde olmak, içinde bulunduğunuz anı kaçırmanıza neden olabilir. Güven bir ilişkinin olmazsa olmazı arasındadır. Sürekli şüphe içinde olmak ilişkinizin bir sonraki adıma taşınmasını zorlaştıracak ve sağlam bir ilişki kurmanızı zorlaştıracaktır.

Sorunları görmezden gelmek

Birlikteliklerinizde yaşadığınız sorunları konuşarak çözmek yerine üzerini örtmek uzun vadede ciddi sorunlara yol açacaktır. Partnerinizin hoşunuza gitmeyen alışkanlıklarını gizlemek veya sizi rahatsız eden bir durumu çözüme kavuşturmamak ilişkinizde çatlamalara sebep olacaktır.

Karşı tarafı değiştirme çalışmak

Her bir kişinin kendine has bir karakteri vardır. Kişinin değiştiremeyeceği alışkanlıklar veya zamanla oturmuş davranışları olması muhtemel. Sizinle aynı tür şeylerden hoşlanmasını veya hayalinizdeki kişiye dönüşmesini beklemek yanlış olur. Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalıştıkça ilişkiden soğuyabilirsiniz.

Hakaret etmek, kişinin değerlerine saldırmak

Tartışırken sizi rahatsız eden durum üzerine konuşun ancak bağırmaktan ve hakaretten uzak durun. Öfkenizi kontrol altına almak, sorunu daha da büyütmek yerine yapıcı olmaya çalışmak en doğrusu olacaktır. Karşınızdaki kişinin değerlerine saldırmak, küçümsemek de yapacağınız en büyük hatalardan biri.

İçine atmak

Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: