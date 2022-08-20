Hıyar deyip geçmeyin! Faydalarını duyunca ağzınız açık kalacak

Salatalık, hemen hemen herkesin evinde bulunan, sıkça tüketilen bir sebzedir. Ama bilinçsizce tüketilen bu salatalığın faydalarından haberiniz yoksa, hayatta çok şey kaybetmişsiniz demektir. Ama dert etmeyin... Öğrenmek için hala geç değil. Sizler için bin bir şifalı namıdiğer 'hıyar'ın faydalarını sıraladık. Bakın salatalık nelere kadirmiş...

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Salatalık detoks sularının, diyetlerin, salataların vazgeçilmez ve önemli bir parçasıdır. Sağlığa ve güzelliğe sağladığı faydalar saymakla bitmez. Aynı zamanda karnınız kazınıp mutfağa gittiğinizde atıştırmak için gayet ideal bir besindir. Birbirinde faydalı özelliklerini öğrendiğinizde, salatalığı yanınızdan ayırmayacaksınız. İşte birçok derde deva olan salatalığın akıl almaz sırları...

Kilo vermeye yardımcı olur

Salatalığın içeriğinin önemli bir kısmı sudan oluşmaktadır. Bu nedenle içerisinde yağ ve kalori oranı düşüktür. C ve K vitamini deposu olan salatalık beslenme konusunda bize oldukça fayda sağlamaktadır. Çeşitli detoks sularının içerisine dahil edilen salatalık, iyi bir kilo verdiricidir. Kilo vermek istiyorsanız salatalık tüketmek size yardımcı olacaktır.

Kansere karşı koruma sağlar

Salatalık güçlü antioksidanlardandır. Kanser riskini artıran serbest radikallerle mücadele eden salatalık kansere karşı güçlü bir koruma sağlar. Bu nedenle günlük hayatınızda sık sık tüketeceğiniz salatalık, size kansere karşı büyük bir koruma sağlayacak, adeta bir kalkan görevi görür.

Su ihtiyacını karşılar

Salatalığın içindeki su oranı %96'dır. Yani 1 adet salatalık yediğinizde bir bardak su içmiş olursunuz. Bu nedenle tükettiğiniz salatalık, vücudunuza su olarak gireceğinden hücrelerinizin su ihtiyacını da karşılamış olacaktır. Eğer su içmeyi unutuyorsanız gün içerisinde en az 2 tane salatalık tüketmeyi denemelisiniz.

Vücudu arındırır

Detoks tariflerini incelediğinizde salatalığın çoğu tarifte olduğunu görmüşsünüzdür. İdrar söktürücü etkisi olan salatalık aynı zamanda ciğerleriniz, bağırsaklarınızın ve kanda bulunun toksitleri temizlemede de oldukça etkilidir.

Kemikleri güçlendirir

İçerisinde yüksek oranda bulun K vitamini sayesinde salatalık kemik sağlına iyi gelen besinlerden. Kemikleri güçlendirirken kanın pıhtılaşmasını sağlayan salatalık bu faydası nedeniyle çocuklar tarafından tüketilmelidir. Ayrıca salatalığın regl döneminde de tüketilmesi kadın sağlığı için oldukça faydalı olacaktır.

Cilt bakımında etkilidir

Salatalığın cilt için iyi olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Salatalığı besin olarak tükettiğimizde bile cildimize faydası oldukça büyüktür. Bu nedenle cildinize doğrudan salatalık kürü yapmanızda fayda var. Böylece cildinizde oluşan sivilce ve akneler daha kolay iyileşecektir.

Baş ağrısını dindirir

Baş ağrısı çoğunlukla vücut susuz kaldığı için oluşur. Salatalığın su oranının fazla olması bu sorunu yaşamanızı aza indirecektir. Başınız ağrıdığında bol su ve salatalık tüketmelisiniz.