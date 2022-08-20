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20 günlük bebeğini öldürdü! Kırşehir'de kan donduran olay caniden itiraf

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
20 günlük bebeğini öldürdü! Kırşehir'de kan donduran olay caniden itiraf

KIRŞEHİR'de bir kişi, henüz 20 günlük bebeğini döverek öldürdü. Cani annenin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları M.A.'yı, iddiaya göre annesi Z.A. dövmeye başladı.

Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı.

İtiraf etti

Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

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