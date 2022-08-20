Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüleri sızdırıldı bir erkekle...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in alem yaparken görüntülenmesinin ardından yeni bir video daha ortaya çıktı. Marin'in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir grup arkadaşıyla eğlenip dans ettiği görüntülerin yankıları sürüyor.

Basına sızan videda çılgınlar gibi eğlenen Marin, Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylüyordu.

Uyuşturcu testi yaptırdı

Tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.

“Genç yaşlarımda bile herhangi bir uyuşturucu kullanmadım” diyen Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini “yasal koruma” için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Marin"in yeni görüntüleri ortalığı karıştırdı

Dünya kamuoyunun diline düşen Marin'in yeni bir videosu daha ortaya çıktı.

Başbakan Marin’in bir erkekle yakınlaştığı yeni dans görüntüleri sızdırıldı.

Sosyal medya yayılan yeni video da ülke gündemine oturdu.

İşte Marin'in bir erkekle yakınlaştığı video

Başbakan Marin’in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin’in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların “kokain” diye bağırması dikkati çekmişti.