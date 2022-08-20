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Temizlik işçisi 'kefenin cebi yok' dedi bakın maaşıyla ne yapıyor?

Temizlik işçisi 'kefenin cebi yok' dedi bakın maaşıyla ne yapıyor?

ZONGULDAK’ta 13 yıldır temizlik işçisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz, ‘kefenin cebi yok’ diyerek, kazandığı maaşıyla 4 öğrenciye burs imkanı sağlıyor.

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Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 56 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, örnek bir davranışa imza atıyor. Abdurrahman Yılmaz, maaşından arttırdığı paralarla 4 öğrenciye burs verme imkanı sağlıyor. Caddede burs verdiği öğrencilerle tanınan temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, işini iyi yapmasının yanı sıra yapmış olduğu bu iyilik hareketiyle de herkesin sevgilisi haline geldi. Temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz şöyle konuştu:

Tek yaşadığım için zor olmuyor. Ev kirası da vermiyorum

“Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi'nde temizlik yapıyorum. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra burs verdiğimiz öğrenci sayısını 4’e çıkardık. Allah şükürler olsun iki öğrencimizden bir tanesini mezun ettik. Bir tanesi Bursa Uludağ Tıp Fakültesini, diğeri de Ankara’da edebiyat öğretmenliğini 2 puanla kaçırdı. Burs vermeye devam edeceğim. İki öğrencimizi güzel yerlere koyalım onların yerini dolduracağız. Tek yaşadığım için zor olmuyor. Ev kirası da vermiyorum. Kefenin cebi yok. Hayırseverlerden ricam çocukları sevindirsinler.”

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