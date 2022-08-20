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TOGG'un fabrikasının açılacağı tarih belli oldu! TOGG otomobiller Mart'ta yollarda olacak

TOGG'un fabrikasının açılacağı tarih belli oldu! TOGG otomobiller Mart'ta yollarda olacak

TÜRKİYE nefesini tuttu yerli otomobil TOGG'un yollara çıkacağı tarihe kilitlendi. TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim 2022 günü düzenlenecek törenle açılacak. TOGG otomobillerin yollara çıkacağı tarihi de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu duyurdu. TOGG Mart'ta yollarda olacak...

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TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin mart ayında da yollara çıkacağını belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere gittiği Bingöl'de yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

Yüzde 100 elektrikli! Yüzde 51'i yerli...

“Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız."

TOGG'a Mart ayında hep birlikte bineceğiz

"Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz.”

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