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Alman başkanın son önerisi gündem oldu: Duş almayın bezle silinin

Alman başkanın son önerisi gündem oldu: Duş almayın bezle silinin

ALMANYA'da Eyalet Başkanı Kretschmann, Rusya ile enerji krizi döneminde alınacak önlemlerle ilgili tavsiyede bulundu. Kretschmann, kendisine gelen bir soru sonrası şaşırtan öneride bulundu.

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Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana, Rus gazına ve petrolüne olan bağımlılık Almanya’nın ‘enerji’ anlamında elini oldukça sıkıştırmış durumda.

Ülkede tasarruf çağrıları yapan siyasetçilerin sayısı günden güne artarken, Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann da dikkat çeken önerileri ile gündeme geldi.

Südwest Presse gazetesine konuşan Kretschmann, enerji krizi hakkındaki açıklamalarında kendi yaşantısından örnekler verdi.

"Tek bir odayı ısıtın"

Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu belirten Kretschmann, elektrikli bir araba sürdüğünü, daha sağlıklı bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını ifade etti.

Daha iyisini yapıyormuş

Kretschmann, soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda ise şaşırtıcı bir cevap verdi. "Daha da iyisini" yaptığını söyleyen Kretschmann, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş. İnsanlar sürekli duş almak yerine bir bez kullanarak, çok tasarruf edebilirler." dedi.

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