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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 BLT 67 plakalı Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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